Parkolóautomaták működési gondjai

Egy csoporttag a hibás parkolóautomatákra irányította a városvezető figyelmét, jelezvén, sokszor maga a hibabejelentő-szolgáltatás sem működik. "Mit tehetnék, hogy ne büntessenek meg?" – kérdezte az NFC-kártyás felhasználó.

–Ezt a problémát a városgondnokság is észlelte - szögezte le a polgármester, hozzátéve, szeretnék a következő időszakban lecserélni az összes parkolóautomatát. Az előkészítés már zajlik. Folyamatos a karbantartás, de életkorukból adódóan egyre több a gond velük, derül ki a válaszból. Jelezte a városvezető, a kártyát kiváltók, a belvárosi parkolókat leszámítva, minden egyes nap egy óra ingyenes parkolásra jogosultak. (Közben helyet is változtathatnak...)

A Mancz-sportpálya megszűnik?

Egy szomorú hangvételű megkeresés is érkezett Cser-Palkovics Andráshoz. A kérdező arra kíváncsi, vajon tényleg felszámolják-e a lakótelepi sportpályát, amit oly sokan szeretnek és szerettek? A felvetésben "elhangzik", parkolóvá alakítják a nagy múltú pályát. – Nem erről van szó – reflektált a megkérdezett.

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, s a megkeresések nagy része a társasházaktól érkezett, ezt a területet évek óta nem használják ki. Az volt a kérés, próbáljuk meg ezt átalakítani. Született egy terv, ami kombinál egy parkosítást, egy sport célú hasznosítást és egy parkolókiépítést, melyre ugyancsak nagy szükség van. A faültetés is része a tervnek – hangsúlyozta Cser-Palkovics. Az is elhangzott, a lakók is ezzel szimpatizáltak a leginkább, de nem arról van szó, hogy az egész, a kérdésben említett, terület parkolóvá alakulna át.

Erdőirtás?

A Győri Keksz- és Ostyagyár melletti területen észrevételezte egy városlakó, hogy komplett erdőirtás zajlott. Lehet tudni miért, és mi épül majd? – érkezett az érdeklődés.

–Magántulajdonban levő területről és üzemről beszélünk. A tulajdonos tájékoztatta a várost és a szakhatóságokat arról, hogy a magántulajdonában álló területen sajnos ezt a fakivágást meg kell tennie, mert napelemeket telepít majd. Azonban, fogalmazott a polgármester, a városgondnoksággal egyeztetve ott és a város más pontjain, jóval nagyobb számban kívánnak fát telepíteni, mint amennyit kivágtak, saját költségükön.

Alsóvárosi rétnél lesz fapótlás?

Áll a víz a réten, itt ezen a részen minden facsemete elpusztult, lesz-e lehetőség a pótlásukra? – így a felvetés. S a válasz: – Ez egy vízgyűjtő-terület, mindig lesz ott víz, ha esik az eső. A fakiválasztás is ennek tudatában történt. Ahol szükség van rá, a pótlásra is sor kerül. Azért nem történt egyébként nagyobb fásítás itt, mert az volt a szakemberek kérése, hogy az élővilág védelme érdekében továbbra is rét maradjon a terület.

A rétet érintő másik felvetés az volt, mikor valaki jelezte, szerinte a látogatóközpont kivitelezése helyenként balesetveszélyes. Erre így reagált a megkérdezett: – Garanciális hibákról van szó, ilyenkor a fővállalkozónak kell kijavítani a saját költségén. Folyamatosan zajlik műszaki ellenőrzés.

Akóts-malom sorsa

Talán nincs is még egy ilyen malom az országban, mint az Akóts-malom. Kap-e műemléki védelmet és helyreállítják-e? Ezt a kérdést válaszolta meg a városvezető: –Védettsége van, de sok százmillió forintos forrása jelenleg nincs a felújítására az önkormányzatnak. Jelezte, amint találnak rá pályázati forrást, élni fognak vele. Eladni nem szeretné a város, közösségi funkciót szánnak neki a jövőben.

Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése

Nehéz a közlekedés kerekesszékkel, vagy akár mopeddel, fordult a problémával Cser-Palkovicshoz egy városlakó, azon kérdés mentén, hogy várható-e a közeljövőben akadálymentesítés?

–Minden újonnan megújult szakaszon, vagy járdaépítésnél, már alapból gondoskodik a város az akadálymentesítésről. Ez jogszabályi és pályázati előírás is. A problémafelvetés jogos, van még teendőnk, de az irány az, hogy ez mindenhol megoldódjon a városban - érkezett a felelet.