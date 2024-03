Ahogy arról a duol.hu már korábban is írt, a Rudas Közgazdasági Technikum irodai titkár tanulója, Horváth Mónika bekerült a legjobbak közé. Ebben a szakmában három diák bizonyíthat a fináléban, így a rudasos lány dobogós helye már garantált. A hegesztők, a magasépítő technikusok, a cukrászok, a kereskedelmi értékesítők és a logisztikai technikusok mezőnyében azonban nincs dunaújvárosi továbbjutó.

Mint a továbbiakban is írták a területi előválogató eredményei alapján is lehetett tudni, hogy az ipari gépészek mezőnyében biztos, hogy legalább két érmes helyet szereznek a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola diákjai, ugyanis a hat középdöntős közül öten a dunaújvárosi intézmény tanulói voltak. De mostanra az is bizonyossá vált, hogy mind a három dobogós hely a dunaferreseké lesz, ugyanis hárman jutottak az országos döntőbe: Horváth Csaba, Szemler Zoltán és Meleg Zsófia.

A fentieken túl még két szakmában (autószerelő, burkoló) várhatók az eredményeket.