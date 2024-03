Ahogy menetelünk a tavaszba, a vonuló madarakat is egyre inkább hazavárhatjuk. A madárleső túrán, minek csodás "díszletét" a Sóstó adta, a visszaérkező vándormadarakkal ismerkedhetett meg, ki regisztrált a programra. A túra Molnár Orsolya vezetésével zajlott, és az előzetes remények szerint a fentebb említett búbos vöcsök is felbukkant, de voltak nagy kócsagok, barát ,fütyülő, üstökös- és cigányréce, sok nyári lúd, dankák, de kis kárókatonát is láttak. Szerecsensirály azonban még nincs... - tudta meg a feol.hu.