A tavalyi nagy sikerű alkalom után, ismét megszervezik Úrhidán a lovaskocsis locsolkodást! A locsolkodás közép-európai húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvét hétfőn hajnaltól kezdve a fiúk vízzel – bár újabban persze csak illatos kölnivel – locsolják meg az ismerős lányokat. Vízbevető, vízbehányó hétfőnek is nevezték a napot, ugyanis még ötven évvel ezelőtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb ruhájukban pompáztak. Úrhidán is várják azoknak a férfiaknak, fiúknak a jelentkezését, akik meglocsolnák a település „hervadozó virágait”, illetve természetesen azoknak a lányos házaknak a jelentkezését is, akik szívesen fogadnák a locsoló sokaságot. A hagyományőrzés nyomatékosításaként, és a hangulat fokozásának kapcsán, a locsolók lovaskocsival róják majd a település útjait és érkeznek a lányos házakhoz.