Lányos házak jelentkezését várja a Sárkeresztesi Művelődési Ház. Olyan érdeklődőket, családokat keresnek, akik szívesen fogadnának húsvét hétfőn locsoló fiúkat. A szervezők mind a két oldalt megszólítják, így például a lányoknak már jó előre jelzik, hogy nincs locsolópénz, vagyis a locsolásért hímes- és csokitojás jár, valamint hogy üdítővel és süteménnyel kínálhatják meg a locsolókat.

A fiúknak is vannak tudnivalóik, melyeket érdemes már elindulás előtt tudni. Ilyen például, hogy locsolni csak húsvét hétfőn lehet, és akkor is csak 9:00-től délig. Az is fontos tudnivaló, hogy csak kölnivel vagy szódavízzel lehet elvégezni ezt a kedves hagyományt, és ami a fő: a locsoló vers mindenképpen kötelező.

Mint megtudtuk, a locsolásra váró házakat térképen jelenítik meg, és a jelentkezési határidő március 27. A jelentkezés során meg kell adni a pontos címet, illetve a locsolandó lányok nevét és korát.