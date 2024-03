Február utolsó előtti napján került ki a közösség oldalára a beszélgetés, mondhatjuk, hogy a legutóbbi, hiszen a következőre majd március végén kerül sor. Már lehet kérdezni az e célt szolgáló gyűjtőposzt alatt. Nézzük, (a teljesség igénye nélkül) februárban milyen kérdések érdekelték leginkább a csoportot, mely már több, mint 15 ezer tagot számlál.

Köfémen eladó a munkásszálló

A Köfém lakótelepen eladó a munkásszálló (ezt egy ingatlan-hirdetési portál tette fel a közelmúltban, a szerk.). Az egyik csoporttag kérdése: itt nem lehetne kialakítani egyszobás lakásokat friss házasoknak, kisgyerekeseknek? A polgármester elmondta, nagyon örülne annak, ha ez egy közösségi tulajdonban levő ingatlan lenne. – Egyébként nem munkás, hanem inkább hajléktalanszállót üzemeltettek benne. Úgy, hogy ez nem közintézményként működött. Korábban már próbálta az önkormányzat megvásárolni, meglátjuk, lesz-e erre pénzügyi szempontból lehetőség. A felhasználás módjára tett javaslattal én egyet tudok érteni – tette hozzá.

Esővíz gyűjtésére javaslat

Azt olvasta egy kérdező, hogy Erzsébetvárosban egy csarnok tetőfelületéről fogják gyűjteni a csapadékvizet egy tartályba. Az így összegyűlt víz alkalmas lesz növények locsolására. A kérdése pedig az, felmerült-e már hasonló ötlet Székesfehérváron?

– Ilyen már működik itt hosszú évek óta. Például a stadion tetőfelületéről összegyűjtjük a vizet, és azt visszaforgatjuk a természetbe. Ez már hat éve működő módszer. Más épületeknél is használjuk, ezért kezdtünk vízgyűjtő-edények átadásába, mely része a Virágos Fehérvár programnak – válaszolt a városvezető, hangsúlyozva ez egy jó irány, és még biztosan sokat tudnak majd fejlődni benne.

Időskorúak támogatása kiknek jár?

A következő érdeklődő arra kíváncsi, vajon ideiglenes lakcímmel rendelkezők, miért nem kaphatnak támogatást az önkormányzattól?

– Az életvitelszerűen, állandóan Fehérváron élőket illeti meg az időskorú polgárok támogatása – szögezte le a polgármester. Elmondta, több mint 14 ezren igényelték már az idei esztendőben, ezek nagy része már elbírált kérelmek.

Fotó: gaborfeherphoto

A Móri út felújítása befejeződött-e?

Göröngyös utak mentén kérdezi a csoporttag, vajon várható-e még folytatás, már ami a Móri út felújítását illeti, külön kiemelve a bíróság kereszteződését.

Ezt a csomópontot külön szeretnék fejleszteni, ezért nem szerepelt a korábbi beruházásokban, derül ki Cser-Palkovics András válaszából. A Móri út tekintetében, befejeződött az a fejlesztés, amit elterveztek. Szeretnénk folytatni a városhatárig a felújítást, de biztos nem fog megtörténni az idei esztendőben, pályázati forrást kell találni. Az eddig elkészült beruházás több, mint egymilliárd forintba került – mutatott rá a választ adó városvezető.

Emléktábla elhelyezése a Kajakvár falán

A Club Vitáltól, Szipola Antal kérdezett: lehetőség lenne-e a Kajakvár falára egy A4-es emléktábla kihelyezésére, melyen Tordai Levente és Zsakai Kálmán testnevelőtanárok neve szerepelne. Ők voltak azok, akik a Csónakázó-tóra az első csónakokat tették. – Ennek van egy hivatalos eljárási rendje, erről a közgyűlés tud dönteni, hiszen az épület köztulajdonban van. Kérem, hogy kapjunk egy hivatalos megkeresést, és akkor elindíthatjuk ezt a procedúrát.

Tüdőszűrő felújítása mikor várható?

Mikor fejezik be az épület felújítását? - érkezett a kérdés, melyet gyorsan rövidre zárt a polgármester, hiszen állami tulajdonú ingatlanról van szó, ami a kórházhoz tartozik, a felújítást is ők végzik. Információkat is ők adhatnak, jelezte. - Fontos épület, fontos helyen van, sajnos látszik, vélhetően forráshiány miatt megállt a beruházás. Mellette a rendelő teljes egészében megújult és üzemel, jó lenne, ha ez a mellette levő tüdőszűrőre is igaz lenne - mondta.

Folytatjuk.