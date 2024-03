Szerző: Borsos György, V. Varga József

A Magyar Álomvasutak című előadásban négy fiatal színész jelenítette meg korunk vasúti életének mindennapjait, mutatta be görbe tükrön keresztül a különféle utasok jellemét. Az események egy gyermekkori álom köré szövődtek. A darab szerint a fő akadályt az képezte, hogy miért nem lehet Magyarországon egy nő mozdonyvezető, s végül mégis hogyan sikerül megvalósítani Magdolna gyermekkori abszurd álmát.

A játszók különféle utasok karaktereit ábrázolták humorosan és csípősen kifigurázva. Aki utazott már vonaton, mosolyogva nyugtázhatta: „Igen, én is átéltem hasonló szituációkat!” Ki ne utazott volna tisztaságmániás, állatbolond, vagy feltűnően gyanús, maffiózos alakokkal. De felszállt a vonatra egy ukrán hölgy is, aki a jelent szemléltette. Ami igazán abszurd és humoros volt, hogy a politikusok is terítékre kerültek. Harmincnégy millió forintos sikkasztás, majd menekülés a MÁV egyik járatával. A kabaré naprakész volt, hiszen megjelenítették napjaink ifjait is, akik okostelefon nélkül nem tudnak létezni. Már csak pár percre voltunk a világvégétől – amiről a közösségi médiában olvastak –, amikor kiderült, hogy már tízéves, szakállas a hír. Tehát tíz éve halottak vagyunk – állapították meg a tinik.

Magyar Álomvasutak – igazi panoptikum

Fotó: Borsos György

Közben a művészek sok-sok ismert dallal fűszerezték az előadást, amit a jelenlévők hálás tapssal jutalmaztak. A másfél órás játék végére szinte minden probléma megoldódott. Vagy talán mégsem…

Az előadást követően az intézmény vezetői felkérték a színészeket, hogy írjanak pár szót az emlékkönyvbe, és kiderült, hogy milyen kicsi a világ, vagy tényleg Lepsény a világ közepe. A főszereplő, Jobbágy Kata köszönő soraiból ugyanis kiderült, hogy a nagymamája lepsényi volt, és gyermekkorában milyen sok időt töltött a településen. Kata az előadást a nagymamájának ajánlotta. Mint írta: „Igazán jó lett volna, ha Ő is itt lehetett volna ma. De így is minden idős hölgyben Őt láttam ma, hogy valahogyan mégis itt lehessen velünk!”

A vonat a lepsényi megálló után tovább indult, de ki tudja, mikor gördül be az állomásunkra egy számunkra ismeretlen, de lehet, hogy ismerős szerelvény!