Ez a díj nem csak az üzleti sikereket, hanem a közösségért végzett munkát és a jótékonysági tevékenységeket is kiemeli, így Dobronyi Tamás díjazása igazán megtisztelő a település számára.

Dobronyi Tamás pályafutása példaként szolgálhat sokak számára. A Budapesti Műszaki Főiskolán és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomákat, majd különböző posztgraduális képzéseken és szakértői programokon vett részt. Szakmai karrierje során több fontos pozíciót töltött be, beleértve különböző klaszterek vezetését és a CLB Packaging Csomagolástechnikai Kft. igazgatói posztját.

2014 óta tölti be Lepsény alpolgármesteri posztját, ahol munkássága kiemelkedően fontos a helyi közösség számára. Az Élhető Lepsényért Egyesület elnökeként és számos jótékonysági program kezdeményezőjeként és támogatójaként is ismert a telpülésen. Különösen a gyermekek támogatása áll szívügyében, ami többek között a mikulásnapi megajándékozásukon is megmutatkozik.

Dobronyi Tamás díjazása tehát nem csak személyes siker, hanem Lepsény közösségének is elismerése. A Szakmai Elit Év Embere díj odaítélése jelzi, hogy a társadalmi felelősségvállalás és a közösségért végzett munka éppoly fontos, mint a szakmai eredmények.