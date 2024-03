- Sok díjat kaptam már az elmúlt években – árulja el a feol.hu-nak a 32 éves hölgy, aki mára elmondhatja magáról, hogy megkapta az Arany Bot díjat, az Arany Harang díjat, az Élen a tanulásban Élen a Sportban elismerést, továbbá a Magyarország Jó tanuló Jó sportoló ja díjat is. A nappalijában díszeleg a Hétköznapi Hős díj, ahogy az Arany Villa elismerés is, megannyi érem, kitüntetés és év sportolója cím mellett. Most pedig egy újabb elismeréssel gazdagoshatott a fehérvári látássérült hölgy: a SzuperWMN Higgy magadban díja a következő a sorban.

- Nagyon örültem a kapott elismeréseknek, ám az élet mindig túlságosan elsodort, nem volt tehát nagyon időm sem arra, hogy megünnepeljem őket, még úgy sem, hogy a nappalim közepén található mindegyik s mutatják eddig elért eredményeimet – tette hozzá Zsófi. – Ez a mostani, kifejezetten nőknek szóló SzuperWMN elismerés, amelyet a Higgy magadban kategóriában vehettem át, korona az eddigi életem tetején. Nagyon sokat jelent nekem, már csak azért is, mert nehéz évek állnak mögöttem – fogalmazott Zsófi, aki, mint mondja, bántalmazott nőként és látássérült emberként is sok mindent megélt az elmúlt időszakban.

– Ez a díj nekem visszaigazolás, dicséret és plusz löket arról, hogy jó irányban haladok, s hogy a két főállásom melletti „szerelemprojektem”, a Mindenki Képes Egyesület munkája is fontos. Azt hiszem ugyanis, hogy ’mindenki képes’, csak mindenki másképp! S ebben erősít meg most ez az elismerés is, melyet bármikor elővehetek a nehéz helyzetekben. Ez lesz az első díjam, amelyet nem az otthonomban fogok tartani, hanem a Mindenki Képes Közösségi Tér és Irodában.

A Mindenki Képes Közösségi Tér irodáját egyébként épp most, március 9-én, szombaton 14 órakor nyitja meg Zsófia, Cser-Palkovics András polgármesterrel és Miklósa Erika operaénekessel közösen Székesfehérváron, a Tolnai utca 10. szám alatt.