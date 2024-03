Kezdjük az elején, hogyan került be klub életébe Gyöngyike?

A klub 1995-ben alakult, akkor én még nem voltam tagja. A férjem sokat zenélt a klub rendezvényein, és sok alkalomra elkísértem őt. Barátsággal és szeretettel fogadtak a tagok, illetve azonnal agitáltak is, hogy lépjek be hozzájuk. A magam részéről, sokáig csak azt válaszoltam, várjuk meg amíg nyugdíjba megyek, amikor pedig eljött ennek is az ideje, természetesen örömmel csatlakoztam a közösséghez.

Mikor és hogyan lett a klub vezetője?

Nagyon sokáig pártoló tag, később aktív tagja és csak ezt követően lettem a vezetője a klubnak. 2000-től amiben csak tudtam segítettem a klub vezetését, és 2008-tól vettem át a klub vezetését. Sokáig nem is akartam elvállalni a pozíciót, de mikor a klub akkori vezetője megbetegedett természetesen számíthatott rám a közösség.

Hányan vannak és mennyire aktív a klub élete?

Amióta én vagyok a klub vezetője, úgy emlékszem, újabb tagok nem jöttek hozzánk. Induláskor olyan ötven, hatvan fős volt a közösségünk, mostanra, főleg a COVID járványt követően egy kicsit visszaesett az aktív létszám. Néhányan meghaltak, sokan betegek és nehezen mozognak, de azért kisebb létszámmal ugyan, de például tegnap is örömmel jöttünk össze a klubházban.

Fotó: BOKA

Vissza tudunk nézni egy kicsit a múltba?

Igen, és elmondhatom, sok csodás élmenye van a közösségünknek. Sok felé megfordultunk, rengeteg rendezvényen léptünk fel, közös kirándulások, közösségi alkalmak, és ez mind szeretetben és kimondottan jó hangulatban zajlott. Megünnepeljük a hetven és nyolcvan éves születésnaposainkat, az aranylakodalmasokat. Sok műsorban szerepeltünk táncokkal, énekkel és előadásokkal a településen, de egyéb helyeken is. Kategória díjas klub vagyunk, amit a székesfehérvári nyugdíjas ki-mit-tud kapcsán kaptunk. Szomszédos települések nyugdíjasaival is kimondottan jó kapcsolatot tartunk.

Végül, ha hívogatni vagy agitálni kellene, mit mondana, miért jó egy nyugdíjas klubhoz tartozni?

Mert közösségben lenni jó! Nem jó, hogy néha egyedül, magányosan, szomorúan, bezárkóznak az idősek. Sok településen vannak működő klubok. Én csak biztatnék mindenkit, társaságban, aktív életet élve, sokkal boldogabb lehet a még sokszor nehéz kihívásokkal bíró időskor is! Mi is rengeteg szép emléket őrzünk, és tudunk tovább adni a közösségünk életéből.