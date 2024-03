Az új Gyermek-Mentőorvosi Kocsi beszerzéséről még 2022-ben született döntés, és kedden azt közös üzemeltetésre az OMSZ-nek is átadták. A beteg azonnali ellátásához a legmodernebb, mobil diagnosztikai eszközök is rendelkezésre állnak ebben az autóban, amelyek folyamatos töltése is biztosított. Az átalakított mentőautó kiegészítőkkel 45 millió forintba került – árulta el Gesztes Éva a Magyar Gyermekmentő Alapítvány (MGYA) elnöke a hivatalos átadón, amelyen Csató Gábor az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója, Bogár Tünde a Mondelez Europe Services GmbH senior brand menedzsere, a mentőorvosi kocsi főtámogatója, Koncz Ernő a Demján Csoport kommunikációs igazgatója és Ács Balázs, a sárszentmihályi Masterplast Nyrt. alelnöke, az alapítvány főtámogatója is részt vett.

A Volvo XC90-es kialakítása és belső terének nagysága lehetőséget adott arra, hogy minden eszköz jól rögzítve, könnyen elérhetően kapjon helyet az autóban.

Forrás: Magyar Gyermekmentő Alapítvány

A sajtóanyag szerint az Alapítvány az új mentőorvosi kocsihoz több eszközfelajánlást is kapott magánemberektől, cégektől, egyéni kluboktól, akiknek ezúton is köszönik a segítséget. Ilyen volt a Dörmi 2023-as adományából vásárolt Hamilton T1 lélegeztetőgép, illetve a Masterplast felajánlásából beszerzett EPOC vérgáz analizátor, amely gyors segítséget nyújt a diagnózis felállításában. Az eszköz működésével korábban már a FEOL-on is foglalkoztunk. A filmünkből pedig mindemellett az is kiderül, hogy miért is van szüksége gyermekmentőre az országnak.

Az OMSZ főigazgatója, Csató Gábor az ünnepélyes átadón az OMSZ és az MGYA közötti példaértékű együttműködést emelte ki. Elmondása szerint tavaly mintegy 1,3 millió mentési feladatot láttak el a bajtársak, ezek közül mintegy 200 ezer volt P1, azaz kiemelten kritikus időfeladat, valamint több mint 70 ezer esetben gyermekeknek nyújtottak segítséget.