A Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium igazgatóját, Némethné Erki Tímeát kérdeztük több felületünkön is az iskola működéséről, terveikről és az aktuális eseményekről! Mivel tudjuk, hogy a szakmunkás és szakember képzés mennyire kardinális kérdés mostanában, így elmondhatjuk kimondottan fontos feladatot lát el az intézmény a jövő tekintetében.

Már a beszélgetésünk elején azt hiszem fontos hogy tisztázzuk az iskola pontos megnevezését, hiszen többféle formában is oktatják a diákokat!

Igen, így van, az iskola egyrészről technikum, szakképzőiskola és kollégium is egyben. És hogy milyen feladatokat látunk el ez nagyjából behatárolható az intézményünk nevéből is. Érettségire épülő technikumi osztályokat indítunk, ami komplett szakmai végzettséget ad az öt év végén a tanulóknak. Szakképzést is folytatunk ez a korábbi szakmunkás képzés megfelelője, ami három éves képzés, és szakmunkás bizonyítványt kapnak akik elvégzik, emellett pedig egy kollégiumunk is működik, azoknak a diákoknak akik túl messziről érkeznek hozzánk, vagy nagyobb kihívást jelentene a mindennapi bejárás az iskolába.

Röviden be tudjuk mutatni az iskola történetét?

Közel fél évszázada vagyunk jelen, leginkább a a műszaki szakember képzésben. Jelenleg minden ami gépészet és minden ami a járműiparral kapcsolatos szakma megtalálható az iskola palettáján.

Nem olyan régen, volt egy rendezvényük az iskolában, ahol lányok is megjelentek az autószerelő műhelyben. Miközben az iskoláról leginkább azt gondolnánk, hogy fiú iskola. Aggódhatnak a férfi autószerelők, érkeznek a hölgyek?

Egyre több a lány az iskolában, a gépész szakmában és a járműfényezés szakmában is. Az utóbbi esetében például van diákunk, aki közölte, ő nem a tucat festés hanem a művészi, vagy kreatívabb irányból közelít a témára. Van rally versenyző lányunk, aki kifejezetten az autószerelés miatt jelentkezett az iskolánkba. Persze azért a fiúk aránya még mindig nagyobb, de nyitunk a lányok felé is.

Milyen eséllyel indulnak pályakezdő diákjaik a munka világában, vagy esetleg a felsőoktatás területén?

Ha szabad, egy kicsit szeretnék dicsekedni. Egyre több diákunk kerül be a felsőoktatásba. És ez nagyon fontos, hiszen le kell hogy bontsunk egy megítélést, már rég nem a „városszéli bicskás iskola” vagyunk. Nagyon komoly képzést folytatunk, és az iskolánk is kiváló alapot ad a felsőoktatás irányába, de a munkaerőpiacon is komoly lehetőségeket kapnak a nálunk végzett szakemberek. Több mint száz céggel állunk kapcsolatba a duális képzés kapcsán, így az biztos hogy aki nálunk végez, és dolgozni akar, talál magának munkát.

Mit mutat a jövő, hiszen sokan aggódnak a következő időszak szakembereinek kérdésében?

El kell hogy mondjam, átlagosan ötszörös túljelentkezés van minden szakmánkra, amin tényleg nagyon sokan meglepődnek, de azt hiszem ez jó irány lehet a jövő szakembereire tekintve. És ha már a jövőről kérdez, milliárdos nagyságrendű iskolafejlesztés indult el Székesfehérváron, amiben a mi iskolánk is érintett. Megújulnak a tanműhelyeink, új eszközöket tudunk majd beszerezni, és az iskola épületét is tudjuk korszerűsíteni.