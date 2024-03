Elsőként Ludányi Jánosné a sárkeresztúri Napsugár nyugdíjas klub szervezője mondott néhány szót az eseményről.

Egy kimondottan hangulatos rendezvényen vagyunk, mi a célja a mai alkalomnak?

Közös együttlét, ha úgy tetszik csapatépítés, vagy erőnövelés! Elmondhatom, hogy Sárkeresztúron bármilyen rendezvény van, mindig nagy az összefogás, és a nyugdíjasoktól kezdve a fiatalokon keresztül, mindenki részt vesz aki csak teheti.

Bár a nyugdíjas klub az egyik fő szervező, én nem csak nyugdíjasokat látok, sőt!

Ennek mi is nagyon örülünk, és ez is jól jelzi talán, hogy mennyire aktív a közösség a településen. Több civil szervezet is jelen van, hiszen igyekeztünk minél több embert megszólítani. Minden hasonló alkalom a település összetartozását igyekszik megerősíteni. Közösen zajlik a sütés, főzés, szervezés, és a szórakozás is közös öröm!

Beszéljünk egy kicsit a gasztronómiai örömökről is. Mivel készülnek a vendéglátók?

A lovas egyesület tagjai töltik és sütik a finom kolbászokat, illetve reggel óta készül a helyi lángos, aminek már most nagy sikere van a vendégek között, így az asszonyok kénytelenek voltak elkezdeni dagasztani a következő adagot is. Mind ehhez párosul a jókedv, később majd egy kis nótázás, azt hiszem szép napunk lesz.

Fotó: Boka

Természetesen megszólítottuk a település polgármesterét Csutiné Turi Ibolyát is.

A falu vezetője miért érzi fontosnak a hasonló rendezvényeket?

Azt hiszem, elsősorban én is a közösség építést emelném ki! Az év folyamán számtalan különböző rendezvényt szervezünk a településen ebben a felfogásban. Ennek egyik állomása ez az alkalom, de büszkén mondhatom, igen pezsgő kulturális élet zajlik Sárkeresztúron, aminek a most jelenlévő civil csoportok a motorjai. A település egyértelműen élni akar, és ezt próbáljuk megfogalmazni minden rendezvényünkön. Itt vannak ma többek között a Lovas egyesület tagjai, a Polgárőrség képviselői, egy fiatal kezdeményezés a Szeretem Sárkeresztúrt egyesület tagjai, a táncosaink és a kórusunk tagjai, na és persze az örök fiatal Nyugdíjas klubunk.

A hivatalos feladatokon túl, mit süt vagy mit főz a polgármester a rendezvényen?

Talán a lángossütésben tudják majd hasznomat venni. De szeretnék inkább a rendezvény jó háziasszonya lenni, beszélgetni a jelenlévőkkel, együtt örülni az örömüknek, vagy megpróbálni segíteni ha arra lenne szükség! Számomra is felüdülés és kikapcsolódás a hivatali munka mellett, együtt lenni a lakossággal.

Később megérkezett Varga Gábor országgyűlési képviselő is az alkalomra, aki azonnal kötetlen beszélgetésbe kezdett a jelenlévőkkel, láthatóan mindenki legnagyobb örömére, így nem volt egyszerű interjúra invitálni, de végül azért a könyvtár olvasószobájában, sikerült pár szót váltanunk!

Fotó: Boka

Sárkeresztúr kis település, nagy szívvel. Úgy látom különösen nagy szeretettel fogadta a közösség.

A falu mindig jelentős településnek számított, választókerületi központ volt például a tizenkilencedik században. Szóval úgy érzem, megtisztelő, hogy együtt lehetek én is a jelenlévőkkel, hogy számítottak rám és szeretettel hívtak. Úgy látom egy remek kezdeményezés ez a mai alkalom, ami a helyi közösségnek készült, akik örömmel fogadták és éltek a lehetőséggel.

Azt hiszem elmondhatjuk, kitettek magukért a vendéglátók, rengeteg finomsággal készültek, mi az amit nem fog kihagyni?

A lángost már megkóstoltam és nagyon ízlett, a pálinkát nem, mert sajnos autóval érkeztem és vezetek, illetve valószínűleg az ebédet is megkóstolom, hiszen úgy látom nagy a készülődés és a sütés főzés a konyha körül, és biztos hogy finom lesz!