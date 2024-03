A kúria múltjának mélyére ásva, egy olyan időszakot találunk, amikor a Kéri Kiss család uralkodott itt, és Földesi Gábor, a jelenlegi polgármester nagyapja is a család summásaként tevékenykedett. A kúria és környezete, a hatalmas liget, az állatokkal teli istállók, és a gazdasági épületek egykoron a falu életének központját jelentették. Az 1850-es években épült főúri rezidencia mellett álló kápolna még ma is a község katolikus templomaként funkcionál.

A múlt század közepén, amikor a birtok a település gazdasági területté, a kúria pedig kulturális központtá alakult, az épületet átalakították: szobákat nyitottak egybe, hogy helyet adjanak a színháznak és mozinak. Földesi Gábor polgármester személyes emlékei is ehhez az időszakhoz kötődnek, hiszen gyerekként itt nézte meg élete első filmjeit.

Földesi Gábor polgármester gyerekként itt nézte meg élete első filmjeit

Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

Pénteken és vasárnap voltak a vetítések, és olyan filmeket láthattunk, amelyek máshol nem voltak elérhetőek. Ez különleges élményt nyújtott számunkra, fiatalok számára

– emlékszik vissza a polgármester. Emlékei között kiemelkedik az a különleges “motiváció” is, amit Horváth László atya, a fiatal pap vezetett be, amikor a faluba került szolgálni. A rendszerének lényege az volt, hogy a gyerekek, akik részt vettek a vasárnapi misén, délután moziba mehettek.

Amikor a felújítás végképp halaszthatatlanná vált, a falu vezetése szembesült azzal a kihívással, hogy hogyan is kezdjenek hozzá egy ilyen monumentális feladathoz, különösen az anyagiak hiányában. A kúria állapota az évtizedek során jelentősen romlott, és a polgármester saját bevallása szerint, a közösség már korábban is 40-50 évvel volt elmaradva a környező településektől. Azonban ez a hátrány is hozzájárult ahhoz, hogy Csősz lakosai megtanultak összefogni és együtt dolgozni a közös célokért és mára már jelentősen lefaragtak ebből a hátrányból.

A kúria állapota az évtizedek során jelentősen romlott, de a faluban élők nem adják fel, dolgoznak az épület állagmegóvásán és a felújításon

Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

A 2018-ban megkezdett felújítási projekt során számos akadállyal kellett szembenézniük, mint például a tetőszerkezet cseréjénél kiderült, hogy a sárgerendák teljesen elkorhadtak, és a Covid-19 járvány is közbeszólt a felújításokba. A finanszírozási nehézségek ellenére a faluban élők nem adták fel, és a polgármester vezetésével saját kezdeményezésre és társadalmi munkában kezdtek el dolgozni az épület állagmegóvásán és a felújításon.

Minden, szakember bevonását nem igénylő munkát, mint például a földmunkák, saját erőből végeznek el. De hasonló módon terveznek eljárni a jövőben is. Mint a falu vezetője mondja, több olyan mozzanat is van, amihez nincs szükség külső segítségre, ilyen a gipszkartonozás és a festés, de a parkoló térkövezésére sem terveznek szakembert hívni.

A mozgáskorlátozott feljáró térkövezéséhez nincs szükség szakemberre, saját erőből tervezik elvégezni

Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

A csőszi kúria felújítási projektje így nemcsak az épület fizikai megújulásáról szól, hanem arról is, hogyan lehet a közösségi összefogás és az akaraterő segítségével megőrizni és újraéleszteni egy település kulturális és történelmi örökségét. A kúria és a közösségi emlékek újjáélesztése a falu számára nem csak múltidézés, hanem a jövő generációi számára való örökség megőrzésének ígérete is.

Csősz kis közössége valóban példát mutat a kulturális örökség megőrzésének fontosságában és abban, hogy mit lehet elérni szívós munkával és elszántsággal. A közel 200 éves kúria ma már több, mint csak egy épület: a közösség lelkének szimbólumává vált és kitartásuk, hogy a nehézségek ellenére is megmentsenek egy számukra fontos épületet, példaértékű. Még sok van hátra, de látszik a fény az alagút végén!