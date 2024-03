A Fejér Megyei Hírlapban és hírportálján a feol.hu-n jelent meg legelsőnek március elején az a bejelentés, amelyben a filmrendező tájékoztatta a nyilvánosságot a jótékony díjfelajánlásról. A kezdeményezés azzal a céllal jött létre, hogy segítse az előkerülését a késő római ezüstkincs eddig lappangó újabb, még ismeretlen darabjának vagy darabjainak, illetve tovább növelje az ezüstkészlet kultúrtörténeti jelentőségét, széleskörű ismertségét.

Az időközben országos nyilvánosságot kapott felhívással kapcsolatban Dézsy Zoltán elmondta, eddig is sokakat megmozgatott, pedig még több mint két hónapig, május 31-ig él a 10 milliós jutalom. Főként Székesfehérvárról és környékéről, illetve Polgárdiból keresték a legtöbben. A Seuso-kincs részének vélt tárgyakról kapott bejelentéseket és fotókat, de reménykeltő jelzések is érkeztek hozzá.

– A különböző tárgyak változatos kínálatával leptek meg. A többség azért jelentkezett, mert jószándékúan és komolyan segíteni akar, míg akadnak olyanok is, akik csak egyszerűen eladni szeretnék a birtokukban lévő értékeket. Van, aki az ezüst art deco gyümölcskínálóról, míg más a szép bécsi ezüstjeiről gondolta, hogy az ókori készlethez tartoznak. Egy húsz éve őrizgetett csillártartozékról, már-már befeketedett ezüstöt is tartalmazó ötvözetről a tulajdonosa úgy tudta, hogy római eredetű. Egy réz papírvágó kés is bekerült az ajánlatok közé, holott a felajánló tisztában volt vele, a papírt és a papírvágó kést sem ismerték a késő Római Birodalomban – sorolt fel néhányat Dézsy Zoltán azokból a tárgyakból, amelyekről fotót is küldtek neki.

Seuso-tárgynak vélték ezt az art deco gyümölcskínálót

Fotó: A tárgy tulajdonosa

Elmondása szerint ígéretesebb értesítésekkel is jelentkeznek a hozzáfordulók. Bár tapasztal óvatosságot, az is érzékelhető, hogy tompul a korábbi félelem, amely elsősorban a Seuso-kincs megtalálójának, Sümegh Józsefnek a meggyilkolásával, illetve még más gyilkosságokkal áll összefüggésben, de egyéb okokra is visszavezethető. Mindezt a következőként összegezte a Seuso-rejtélyek kutatója:

– Van valaki, aki kész felfedni és megnevezni két polgárdi család nevét, akiknél Seuso-tárgyak voltak. Reménykeltő, hogy létezik egy 1970-es évek második felében készült felvétel egy Wartburg hátsó ülésére helyezett Seuso-tálról. Talán óvatosságra utal, egy közvetítőn keresztül bejelentkező, ő több kisebb tálat ígér. Végül beszámolhatok róla, egy nyugdíjas geológus is felajánlotta segítségét a kutatómunkában.

Továbbra is él a 10 millió forintos díjkitűzés annak, aki a Seuso-kincshez tartozó egy vagy több eddig lappangó tárgyat beszolgáltat. Dézsy Zoltán elérhető a 06 20 6170 600-as telefonszámon, vagy a [email protected] email-címen és facebookon is üzenetben. A díjfelajánlás május 31-ig érvényes, a kezdeményezés segítője addig helyezte el letétbe egy budapesti ügyvédi irodánál a jutalmat.