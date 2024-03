Közel ötven vár és épület makettjével immáron ötszörös Guinness rekorderként várja a Dinnyési Várpark a Dinnyési-fertő természetvédelmi területének szomszédságában azokat a látogatókat, akik a magyarság történelmébe háromdimenziós formában is szeretnének betekinteni. Alekszi Zoltán, a park megálmodója, létrehozója és házigazdája ugyanis ezzel a szándékkal hozta létre és fejleszti évről-évre újabb s újabb ötletei megvalósításával a területet, melyek közül a legújabb a székesfehérvári koronázó bazilika, valamint egy elfeledett dinnyési templom makettjének megépítése volt.

E két épület jelentős kutatómunka után, korhű anyagok felhasználásával, méretarányos kicsinyítéssel készült, melyeket ma már a látogatók is megtekinthetnek a Várparkban. Március 12-én, ezen az esős tavaszi hétfőn hivatalos ünnepség keretében adták át a legújabb alkotásokat. Tóth István, Gárdony polgármestere elárulta: a mostani átadó egészen biztosan nem az utolsó volt, ugyanis Alekszi Zoltán készülő terveiről árulkodik, hogy újabb területeket von be a közeljövőben a Várpark életébe.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- A város egyik legnagyobb attrakciója ez a Várpark – fogalmazott a város vezetője, hozzátéve: - Itt mindig van élet, itt mindig történik valami… Az egész megye nevében tisztelettel köszönhetem Zoltánnak ezt az elhivatottságot, melynek köszönhetően olyan egyházi épületeket és várakat tervezett és épített, melyeket a magyarság a környékünkön valaha megépített.

A polgármester szerint Gárdonyban érdemes lenne az iskolákban helyi tananyagként kezelni a Várparkot, melynek megismerésével gazdagodna a diákok történelemtudása, erősödne a magyarság iránti alázatuk, magyarságszeretetük, lokálpatriotizmusuk.

Spányi Antal megyéspüspök is kiemelte: évről évre gyarapodik a Várpark, melyre méltán egyre többen kíváncsiak és ahová sokan látogatnak.

- Amikor ide látogat egy közösség, nem csak érdekes alkotásokkal találkozik, de a magyarság gyökereivel is – mutatott rá a megyéspüspök, hangsúlyozva a koronázó templom jelentőségét is, amely bárhol a nyugati világban megállná a helyét. - Engedjük, hogy megerősödjön bennünk Szent István szelleme, legyünk büszkék erre az országra, Mária országára, melynek népe igazán történelmileg fontos küldetést teljesített a múltban és teljesít most is!

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Alekszi Zoltán, a házigazda örömét fejezte ki, hogy elkészülhetett a turul, azaz az Árpád-kor egyik legfontosabb épülete:

- Nem titok: akkoriban vallási vonalon a koronázó bazilika volt a csúcs. István király alapította ezt a 65 méter hosszú és 37 méter széles épületet, itt folytak a koronázások, 38 királyunkat koronázták az épületben, illetve a királyi temetkezések egy része is itt zajlott le, hiszen 15 királyunkat és hozzátartozókat itt temették el. Itt volt Szent István, Szent Imre sírja, itt őrizték a koronázási ereklyéket, illetve a trón is itt kapott helyet. A bazilika 1600-ig állt, akkor egy robbanás következtében elpusztult. Ma a Romkert Nemzeti Emlékhely őrzi a bazilika romjait, amelyet mindenképpen érdemes meglátogatni, ennek élményét egészíti ki a Dinnyési Várparkban látható makett – hangsúlyozta az alkotó, aki a dinnyési elfeledett templom kapcsán pedig leszögezte: dinnyésiként kötelező volt megépítenie azt, hogy mások is megismerhessék a helyi múlt eme fontos elemét.