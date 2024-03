Ahogy közleményükben is írják, március elsejétől a kerékpárokat távolságtól függetlenül egységesen 500 forintos, 24 óra érvénytartamú, egyúti utazásra szóló kerékpárjeggyel lehet szállítani. Ez alól kivételt képez a Szeged és Hódmezővásárhely közötti TramTrain, ugyanis azon megmaradt az egy útra szóló zónajegy 235 forintért, mely a két város között a nagyvasút járatain is érvényes. A Kerékpár országbérlettel, melynek ára 4950 Ft és 30 napig érvényes, a MÁV-START – a TramTrain-en is –, a GYSEV hálózatán, valamint a HÉV-ek teljes hosszán biztosítják a kerékpárszállítást, illetve a BKK egyes járatain is érvényes.

A továbbiakban részletezik azt is, hogy a távolságalapú kerékpárjegyek és -bérletek, valamint a Balatoni, Fertő tavi és Tisza-tavi kerékpáros túrajegyek megszűntek. Bizonyos vonatokon pedig a kerékpárjegy mellé az eddigiekhez hasonlóan kerékpárhelyjegyet is szükséges váltani. Ennek díjszabása szintén változott, átlagosan 300 forintba kerül. A Balaton térségében május közepéig minden IC-vonatra 300 Ft-ba kerül a kerékpárhelyjegy. Hangsúlyozzák a kerékpárhelyjegy-köteles vonaton csak kerékpárhelyjeggyel lehet utazni, ha a helyjegyek elfogynak, másik vonatot kell választani.

A fentiek mellett módosultak a kerékpárszállítás feltételei is. Egy utas továbbra is egy darab biciklit szállíthat és 16” kerékátmérőig minden bicikli díjmentesen szállítható. 16”-20” kerékátmérő között azonban csak az összecsukható biciklik szállíthatók díjmentesen, amelyek nem összecsukhatók, azokhoz kerékpárjegyet kell váltani. 20” kerékátmérő felett pedig továbbra is csak kerékpár-viteldíj megfizetése mellett, a vonatkozó egyéb szabályok betartásával szállítható bicikli. A különleges kialakítású kerékpárok esetében egységesen 2 kerékpárjegy váltásával szállíthatók.