Születésének 108. évfordulóján Kaszap István-emléknapot szerveztek a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban. Kaszap István az intézmény egykori diákja és kiváló tornásza volt, mostantól az ő nevét viselheti az intézmény sportcsarnoka. Az ünnepélyes esemény megnyitóján, a Ciszterci Gimnázium gyermekkarának műsora után Orosz Ágoston, az intézmény igazgatója köszöntőjében a tornacsarnok névadójának életútját idézte fel.

– Teljesen átlagos gyermekkorral indult az élete, szerető, keresztény családban nevelkedett, majd jó eredménnyel került be a Ciszterci Gimnáziumba. Kamaszként a teljesítménye romlott, s hitéletét is „elvitte” a kamaszkor, azonban tizedikes korában Szász tanár úrnál ministrált, s ez elindította ezt a gyermeket a hitnek egy olyan útján, ami magával vonzotta azt, hogy az élet többi területén is jobb teljesítményt érjen el. Két évvel az érettségi előtt még közepes bizonyítványa volt, ám akkor úgy döntött, hogy ami teljesítményre képes, azt kihozza magából. Tornászversenyeket nyert, bekerült a cserkészcsapatba, ahol a közösségépítésben vett részt, és végül a hitélete odáig fejlődött, hogy Istent akarta szolgálni, és a jezsuita rendhez csatlakozott. Sajnos fizikai élete nagyon rövid volt, viszont halála után egyre többen kezdték őt becsülni, imádkoztak hozzá, kérték az ő közbenjárását – mondta Orosz Ágoston, aki arra is kitért: Kaszap István életútjának üzenete, hogy próbáljuk meg minden talentumunkból kihozni a maximumot.