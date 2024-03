A Tulipán Foundation jóvoltából utazott az alcsútdobozi Fekete Ildikó az USA-ba - Philadelphiába, New Yorka és Bostonba kapott felkérést a húsvéti ünnep előtt kiállításra és tojásfestő bemutatóra mindegyik helyszínen. Ildikó rutinosan csomagolja be ilyenkor a hímes és a festetlen tojásokat, némi festéket és a viasszal író írókákat bőröndjeibe. A meghívást ezúttal nemcsak sokszorosan kitüntetett népművészként kapta, hanem mint egyetemet végzett matematikus és informatikus, aki a művészet és a tudomány kapcsolatáról tartott előadást a konferencián résztvevő matematikusoknak és fizikusoknak.

Fekete Ildikó a Tulipán Foundation meghívására utazott Amerikába

Fotó: Fekete Imre

Március 14-én, ahogy szellemesen nevezték, a PI-napon (3,14) szervezték meg a philadelphiai Temple University könyvtárában az esemény, ahol az előtérben Ildikó nyolcvan darab gyönyörű festett tojását állította ki. Saját festésű kárpát-medencei magyar, cseh, szlovák és ukrán húsvéti tojásokat csodáltak meg a konferencián résztvevő magyar és magyar származású tudósok, az Európában és az Egyesült Államokban élő, dolgozó más nemzetiségű és amerikai szakemberek.

Fekete Ildikó Amerikában találkozott Karikó Katalinnal

Fotó: Fekete Imre

Ildikó szerényen álldogált hímesei mellett, amikor a Nobel-díjas Karikó Katalin és társa, Drew Weismann megérkezett a konferencia helyszínére. A tízméteres utat egy óra alatt tette meg a „mi” Katalinunk, mindenki vele akart fotózkodni, kezet fogni, szót váltani, mondta el Ildikó. S végül ott állt előtte Ildikó a szép hímesekkel, ami megragadta a világhíressé vált magyar kutatónőt, de az előadás előtt csupán néhány percet sikerült beszélniük. Ildikó is meghallgatta a humorával, közvetlenségével nagy sikert aratott Karikó Katalin előadását, aki megmutatta a Nobel-díját is. Drew Weismann szűkszavúan, amolyan zárkózott férfitudósként válaszolgatott a kérdésekre, szemmel láthatóan a laboratóriumában otthonosabban érzi magát.

Fotó: Fekete Imre

A konferenciát követően nyílt mód hosszabb beszélgetésre a két magyar hölgy között, Karikó Katalin ezúttal a leghosszabban Fekete Ildikóval időzött. Nagyon kedves, közvetlen egyéniség a világhírességgé vált tudós nő, mesélte Ildikó. Katalin dedikálta Áttörések című könyvét Ildikónak, aki a bőröndjébe kirepített legszebb hímessel ajándékozta meg a tudós asszonyt.

Fekete Ildikó hímeseivel

Fotó: Fekete Imre

Az amerikai utazás két másik állomása volt még e találkozás után Ildikónak Boston és New York. Az utóbbiban egy ottani magyar közösség által fenntartott intézményben, az Arany János Iskolában festettek, írókáztak húsvéti tojásokat a magyar népművész lánnyal több százan, reggeltől estig! Még az ottani csehek is gyimesi tojást írtak, mesélte büszkén Ildikó, s megmutatta nekik a saját, azaz a cseh hímes-mintakincsüket. A Fejér Megyei Hírlap róla szóló néhány számát is kivitte magával a New York-i Matematikai Múzeumban tartott Matematika és tojásírás című kiállításra és előadásra. Az eseményről a New York Times világhíres napilap is előzetes beharangozót adott.