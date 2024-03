Több alkalommal is beszámoltunk a Sárbogárdon tárolt akkumulátorok ügyéről! Úgy tűnik a helyzet a nyugvópontra jut, hiszen elkezdték a termékek elszállítását a telephelyről és a városból! A település polgármestere, Sükösd Tamás, megnyugtató információkat közölt a facebook oldalán, és ahogyan eddig mindig, most is a probléma megoldására törekszik a hangulatkeltés helyett! Közösségi oldalán a következő információkat találtuk:

1.) Nagyon fontos, hogy a Fejér Vármegyei Kormányhivatal - az ÖNKORMÁNYZAT keresetében eszközölt figyelemfelhívás alapján - a hulladék kereskedelemre kiadott engedélyt visszavonta. Ezért nincs lehetőség jelenleg hulladék kereskedelemre sem a telepen. Az eljárás folyik tovább, jogi eszközökkel meggyőződésem szerint elérjük, hogy ilyen engedélyt ezután se kapjon senki.

2.) Sárbogárd Város Jegyzője, nem jogerős, de előzetesen végrehajtható határozatával, a telephely bérlőjének a bejelentésköteles tevékenység végzését megtiltotta és a telephelyet bezáratta. A HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA – IDŐKÖZBEN ÁLTALUNK LEFOLYTATOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS MELLETT – MEGKEZDŐDÖTT, A BÉRLŐ 2024.03.04. NAPJÁN MEGKEZDTE AZ AKKUMULÁTOROK ELSZÁLLÍTÁSÁT. A szállítás tehát hétfőn elkezdődött és jelenleg is tart. A jövő hét elejére nagyságrendileg három kamionra való termék elszállítása húzódik át. Legközelebbi a telep kiürítését követően jelentkezem.

Van aki hangulatot kelt, van aki politikai haszonszerzésre törekszik és vagyunk mi, akik dolgozunk és megoldjuk ezt a problémát is Sárbogárdon. A tények mellettünk szólnak. Amennyiben értesülünk egy problémáról, azt törvényes eszközökkel kezeljük és megoldjuk.