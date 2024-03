Vannak olyan pillanatok, amikor felnőttként egy picit újból gyermekek szeretnénk lenni. Csak egy pillanatra legalább. Nem is olyan régen még én voltam az, aki az iskolai szünidőt várva izgatottan számolta a napokat húsvétig, várta az apró ajándékokat, a tojáskeresést a kertben és a nagymama finom süteményeit. Ma is hasonlóan izgatottan várom az ünnepeket, de már nem én vagyok a főszerepben. Próbálok ugyanolyan örömmel besegíteni most már a felnőttek dolgába: én lettem az, akinek finom sütijeit várják, aki majd kora reggel elrejt egy csokitojást a még harmatcseppekkel borított nárciszok közé, aki próbálja minél tovább megtartani a kisebbekben a húsvéti nyuszi varázsát. Ez egy örömteli feladat, ilyenkor én is elhiszem a varázslatot.