Ha azt szeretnénk, hogy őszinték legyenek velünk, miért sértődünk meg vagy büntetünk, ha elmondják az igazságot? Ha azt szeretnénk, hogy összetartás legyen, miért vagyunk partnerek a széthúzásban? Ha vállaljuk a felelősséget, miért a másikat hibáztatjuk? Ha többet és jobbat szeretnénk kihozni másokból, miért büntetjük és miért nem motiváljuk inkább őket? Ha boldogok szeretnék lenni, miért mástól várjuk, hogy azzá tegyen minket? Ha el akarunk érni valamit, miért a kifogásokat keressük és nem a megoldásokat? Megannyi kérdés, amire nem is a válaszok a fontosak, hanem az, hogy meg tudjuk fogalmazni őket. Ha erre képesek vagyunk, látni fogjuk a különbségeket is és akkor jó döntéseket hozunk majd és jól választunk. A jó tanulóknak az élet iskolájában is jár a jeles!