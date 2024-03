Már négy éve, hogy áhítattal követem a tévéképernyőn keresztül a teniszezőket. Az elegancia, a hangulat, az izgalmak és a szépség, amit ez a sport adni tud lenyűgöző. Állítom, egyedülálló és semmihez sem fogható. Ezért határoztam el, hogy ezt nem csak a fotelben ülve szeretném átélni, hanem testközelből is. Fel is kerekedtem 2024. március 10-én, és kilátogattam életem első teniszmérkőzésére a székesfehérvári Kiskút TK-ba. Az első mindig emlékezetes, legyen bármiről is szó. Teljesen mindegy, hogy épp Djokovics játszik, vagy egy hazai tehetséges fiatal. Az érzés ugyanaz. Főleg akkor, ha a mérkőzés közben feléd repül egy labda és elkapod. Vissza is juttatnád a pályára, ha nem lennél annyira suta, hogy a székbírót dobd fejbe. Hát így lett emlékezetes az első személyes találkozásom a tenisszel.