A Vajtáról készült videónkat ide kattintva tekinthetik meg.

A tolnai megyeszékhely, Szekszárd 40 perc autóval Vajtától, Fehérvár viszont 1 órányira. A két megyeszékhelyet összekapcsoló 63-as főút átszeli a falut, ez egyfelől magabiztos közlekedési lehetőséget, másfelől érezhető belső – részint kamio­nos – forgalmat okoz.

A település közigazgatási határai délen és délkeleten benyúlnak a Tolna és Fejér megye határán elnyújtózkodó Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet területébe. A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának fennhatósága alatt álló területről az említett szervezet számos tényaggal szolgál.

Régi idők óta lakott terület e vidék! Edénymelléklettel rendelkező bronzkori hamvasztásos régészeti sírlelete a Kisvajta-dűlő alól, a kora római korból származó kelta kocsitemetkezés bizonyítékai a Kisbasaréti-dűlő alól kerültek volt elő. Fennmaradt középkori oklevél 1324-ben ír először Vajtáról. Simontornya birtokaihoz tartozott ekkor. A középkor folyamán több nagyobb birtokos család is gazdája volt a vidéknek. A terület a török időkben is lakott volt, a hódító birodalom része lett Vajta. Rác telepesek éltek itt, akik később a törökökkel együtt hagyták el a területet. 1650-től közel három évszázadon át a Zichy család volt Vajta fölött az úr. A 17. század végén magyar és német lakosságot telepítettek be, de egyik közösség sem vert gyökeret igazán. A 18. század derekán újabb betelepítések történtek, 1746-ban magyar jobbágyok érkeztek, majd ismét magyarok Nógrádból és szlovákok Árva és Turóc vármegyéből. A reformkor idején Vajtát már teljesen magyarlakta faluként ismerték. Az 1745-ben megszervezett plébánia temploma, a Szent Mihály-templom 1865-ben nyerte el mai formáját.

Vajta legjellemzőbb épített öröksége a neoklasszicista Zichy-kastély

Fotó: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap (archív)

1945-ben a Zichy-birtokot felosztották, végbement a téeszesítés. – A község 1990 előtti fejlődését hátrányosan befolyásolta, hogy Sáregressel együtt hosszabb ideig a cecei községi közös tanács igazgatási szervéhez tartozott. Jelentősebb községfejlesztésre csak a rendszerváltás óta van lehetőség – jegyzi meg a község honlapja; az igazi függetlenség tehát csak a rendszerváltozás után jött el számukra.

A település történelmi és mai központja is a Szabadság tér és az azt körülölelő épületek, az itt található műemlék víztorony a templom mellett a másik karakteres épülete a falu belső részének.

A Szabadság téren található a műemlék víztorony

Fotó: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap (archív)

Vajta legjellemzőbb épített öröksége a meghökkentően fiatal, alig százesztendős neoklasszicista épület, a Pollack Mihály tervei alapján felépített Zichy-kastély. Zichy János gróf 1815-ben bízta meg egy új kastély terveinek elkészítésével Pollack Mihályt. A terv azonban akkor még terv maradt. Több mint egy évszázad múltán, Zichy Aladár döntött úgy, hogy Vajtán emeltet kastélyt a családi archívumban lapuló, korábban máshova szánt pollacki gondolatból, tervből. Így épült 1923-ban neoklasszicista kastély Vajtán. A kastélyt az ezredforduló idején vásárolta meg az amerikai eredetű, protestáns Golgota Keresztény Gyülekezet.