A falu kőtárában kiállított régi emlékek tanúsága szerint Tabajd és környéke már az ókorban lakott környék volt. Neve a 13. századi oklevelekben Toboy, majd Thuboyd formában bukkan fel. Ebben az időben a Csák nemzetség, később Károly Róbert királyunk birtokai közé tartozik. A 16. században egy korabeli összeírás szerint 30 ház állt és száz körüli, többségében református vallású magyar élt a faluban. A török uralom idején többször is elnéptelenedett, majd újra benépesült. 1683-ban a Bécs alá vonuló hatalmas török seregnek állt útjában, amely kifosztotta és felégette Tabajdot. Az élet a kuruc időkben sem lett könnyebb. A Rákóczi-féle szabadságharc idején Bottyán János birtokában volt, s olyan fontos helynek számított, hogy még megyegyűlést is tartottak a faluban. A császáriak ezért ellenséget láttak a tabajdiakban, 1707-ben marháikat hadizsákmányként elhajtották, de elvitték a gabonát, a bort és az aprójószágot is.

Az 1833-ban felszentelt református templom. Tabajd lakóinak többsége ma is „kálvinista”

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Tabajd nemcsak túlélte a vészterhes időket, de a 18. század második felében fejlődésnek is indult. A lebontott és újonnan megépített református templom mellé elkészült a katolikus templom, iskola is épült és sokasodtak a lakóházak. Az 1890-es összeírás szerint a főként mezőgazdaságból élő lakók száma meghaladta az ezret. „A paraszti életforma erősebben tartotta a református többségű magyar községet, ezért a XXI. század elejére is maradt látnivaló a falu egykori épületeiből, s az idősek szívében a letűnt kor szokásaiból”, olvasható a Tabajd anno című képeskönyv bevezetőjében, amelyben a szerző azt is megjegyzi, hogy a Vál völgyében egymás után sorakozó, szinte egymásba érő sorfalvak közül – Felcsút, Alcsút, Doboz, Tabajd, Vál, Kajászó, Baracska – talán Tabajd őrizte legtovább a paraszti életformát. A településnek sosem voltak nemzetiségei.

Itt indul a Mezítlábas Park

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ha Tabajdra mennek és végigjárták a Mezítlábas Parkot, húzzanak cipőt és tegyenek egy sétát a faluban! Menjenek fel az egyszerű, klasszicista stílusban épült református templomhoz, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környékre. A szószék alatt álljanak meg egy percre a 106 év333es korában elhunyt Balogh Judit vörösmárvány síremlékénél. Ő adományozta a földterületet a templomhoz az egyháznak. Nem messze innen egy másik dombon áll a kis méretű római katolikus plébániatemplom, ahonnan pár perces sétával elérhetik a falumúzeumot is.

Az egykori Gaszt-ház ma falumúzeumként szolgál

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Raktár, pékség, múzeum

Az 1850-es években épült, oldalhatáron álló, oromzat nélküli, fa oromfallal rendelkező Gaszt-ház Tabajd legrégebbi, és ma már egyetlen nádtetős épülete. Nevét utolsó lakójáról kapta. Egyik korábbi tulajdonosa a szomszédos házban működtetett kocsmájának raktáraként használta, udvarára jégvermet is ásatott. Tőle vette meg a házat a bicskei pékmester, Gaszt Béla, aki hatalmas kemencét emelt az udvarára. A háborút követően orosz lóistállóként is szolgált, mielőtt visszatértek volna régi lakói, Gaszt Béla és felesége. Utóbbi kívánsága az volt halála előtt, hogy a ház maradjon meg a régi formájában. Az önkormányzat a 2000-es évek elején vásárolta meg és tette rendbe az épületet, amelyben összegyűjtötték a régi tabajdi emlékeket – bútorokat, ruhákat, textileket, képeket, használati tárgyakat és mezőgazdasági eszközöket.