Óvoda lett belőle

Olvasóink szerint Óbarok legjellemzőbb épített öröksége az óvoda épülete, amely annak idején a Hoffmann-birtokhoz tartozott. A háború után az állami gazdaság működött benne – először sertést tenyésztettek, később tehenészetük is volt. Amikor 1974-ben megszűnt a gazdaság, a vezetés felajánlotta az épületet óvodának. A bicskei tanácstól jelképes összeget, 100 ezer forintot kértek csak érte. A tanács ugyan átalakította belsőleg az épületet, ám a vizet csak 1986-ban, a gázt még később vezették be az óvodába, amely végül az elmúlt években esett át komolyabb felújításon. Külső homlokzatát megtartották, de belül minden modern elvárásnak megfelel az épület, amelyben a felső légúti betegségekben szenvedő kisgyermekek egy sószoba jótékony hatásait is élvezhetik.

Mindig is jó volt itt a közösségi élet…

Mit gondolnak a településről a helyiek?

Konrád Istvánné Bözsi

Konrád Istvánné, Bözsi tősgyökeres óbaroki. A faluban született 70 éve és tanulmányait leszámítva egész életét Óbarokon töltötte. Ahogy fogalmazott, Óbarok egy olyan, csodálatos környezetben lévő település, ahová szívesen járnak a környező városokból és más kisebb településekről is. A faluban régen is mindig mozgalmas élet folyt, de most, hogy önálló település lett, még inkább lehetőség van arra, hogy tovább formálják a községet és a közösséget is.

Tóth Anita

Tóth Anita szintén óbaroki és nagyegyházi felmenőkkel rendelkezik, édesapja volt a független Óbarok első polgármestere. Nem csoda hát, hogy Anita 2014-től képviselőként veszi ki részét a falu életéből, amelyhez ezer szállal kötődik. Kiemelte a település csodálatos környezetét és azt a közösségi életet, amely mintegy kovászként tartja össze Óbarok lakóit.

Horváth Miklós Lajos

Fotók: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Horváth Miklós Lajos elmúlt 80 éves, egész életében szülőfalujában, Nagyegyházán élt. Úgy ismeri a környéket, akár a tenyerét, hiszen több mint 40 évig erdészként dolgozott. Ilyen minőségben sokat kísérte a nyugatnémet vadászokat is, akik vég nélkül dicsérték a szebbnél szebb helyeket. Egyik legnagyobb bánata az autópálya, amelyik elvitte a környék csendjéért.

