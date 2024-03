Kötődés: közösség és szolgáltatások egy helyen

A helyiek számára Nagylók az a hely, ahová mindig jó hazajönni. Innen minden nagyváros könnyen megközelíthető, mégis megvan benne minden szolgáltatás, amire szükség lehet. Kényelmes, nyugodt életet biztosít, történelme pedig számos érdekességet rejt.

Szabóné Kernács Ágnes

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap (archív)

Szabóné Kernács Ágnes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett a településre, és tanítóként helyezkedett el Nagylókon: – Ahogy beértünk a településre, rögtön a közösségi ház és a gyönyörű, fás park fogadott bennünket. Nagyon sok embert megismertem itt, de nemcsak a tanítás kapcsán, hanem a rendkívül sokszínű közösségi rendezvényeken is. Ez utóbbi nekem nagyon furcsa volt, mert ahonnan én jöttem, ott ez nem volt jellemző. Ma már elmondhatom, hogy a szülőfalum után ez az otthonom – fogalmazott a fiatal pedagógus.

Nagy Zoltánné

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap (archív)

Ahogy Nagy Zoltánné, a közösségi ház vezetője is: – Tősgyökeres nagylóki vagyok, már az apai nagyszüleim és dédszüleim is itt éltek. Nem lehet szavakkal elmondani, mennyire szeretem Nagylókot. Annak ellenére, hogy ez egy zsáktelepülés, gyönyörű természeti és közösségi adottságokkal rendelkezik: itt van a Piroska-tó, a Lóki-tó, a régi temető helyszíne, de a sportpálya és a turistaház is büszkeségünk – tudtuk meg, ahogy azt is: az Iringó tanösvényt mindenkinek meg kell látogatnia, aki Nagylókra érkezik. 14 kilométeres turistaútvonala csodás kirándulóhelyszín.

Bakonyi József

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap (archív)

Bakonyi Józsefet, a Nagylóki Faluvédő Egyesület vezetőjét a gyermekkori emlékek és a természeti adottságok kötik ide leginkább. – Élhető, jó adottságú település, ahonnan közel van minden nagyobb város, s melyben minden lényeges szolgáltatás helyben megtalálható. Történelmi múltja pedig gazdag és rendkívül érdekes.