A körgyámkeretben, a harang alatti sínpáron egy csille áll, ami egyben egy időkapszula is. Az utókor 2066-ban, vagyis a település születésének 100. évfordulóján bontja majd fel. Tartalmát Kincsesbánya lakói adták össze. Van köztük sok személyes holmi, fontos tárgyak, oklevelek, kitüntetések, bányász dísz­egyenruha.

Ez az emlékműegyüttes tehát a leginkább jellemző épített örökség Kincsesbányán, de ahogy a község, a közösség, úgy az emlékhely is folyamatosan fejlődik. Az emlékművet építő társaság tagja, Mayer Lajos elmondta, hogy az aszfaltos utakkal körbevett területen van egy kút, amiből valaha az egész bánya kapta a vizet. Ennek tetejére szökőkutat terveznek.

Közben az élet tovább nyüzsög, az oktatási intézmények felújítva várják a gyerekeket, az összefogással épült falukemencében sül a lakoma, miközben a helybéli és a messziről érkező kirándulók bármilyen irányba mehetnek, mindenképpen természeti kincseket, köztük gyönyörű panorámát, tiszta levegőt és erdőzúgást találnak, hiszen ki itt belép, a Bakony keleti kapuján emeli át a lábát.

Kiváló hely ahhoz, hogy a gyerekek itt nőjenek fel

A településen járva arra is kíváncsiak voltunk, az ott élők mit gondolnak a községről.

Farkas Violetta

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu (archív)

Farkas Violetta tősgyökeres kincsesi lakos így vall a faluról: – Férjem és az én nagyszüleim is itt tették le az alapokat, amiből szüleink is és mi is családot tudtunk itt alapítani. Gyermekeink ide járnak óvodába és iskolába, ebben a biztonságos és nyugodt környezetben. Itt találtam meg a munkahelyemet, a hivatásomat, és ez az a hely, ahol szeretek túrázni, kirándulni, ezért elmondható, hogy a legjobb helyen lakunk, a Vértes és a Bakony lábánál.

Mayer Lajos

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu (archív)

Mayer Lajos édesapja bányaomlás miatt halt meg 1970-ben, de ennek ellenére ő is bányász lett. Mayer így fogalmazott: – Én itt születtem. Ez a bányásztelepülés velem együtt nőtt fel. Láttam a parasztházak helyén felépülni a négyszintes épületeket. Tanúja voltam annak, hogy a bánya milyen sokat fordít a településre. Részese lehettem annak a folyamatnak is, melynek köszönhetően kialakult az a Kincsesbánya, amit most láthatunk, és vele létrejött az az összetartó közösség, ami talán sehol máshol nincs.

Fülöp Attila

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu (archív)

Fülöp Attila szerint Kincses egy kiváló fekvésű település. Mint elmondta: – Gyerekkoromban, mikor édesapám a bányában dolgozott, gyakran eljöttünk ide, hogy megmásszuk a Kopasz-hegyet, vagy hogy fürödjünk a víztározóban. Azóta ideköltöztem, és most, gyakorló családapaként is csak azt tudom mondani, kiváló hely ahhoz, hogy a gyermekeink itt nőjenek fel. A falu, vadregényességével, olyan, mint egy Tüskevár, ahol megvan a mozgástér, a szabadság és a jó levegő.