Kajászó története igen régi: lakóházmaradványok, csontok, cserépedények és őrlőkövek tanúskodnak arról, hogy már Kr. e. 1600 körül lakott volt a terület, amelyen később a rómaiak is felépítették a maguk települését, aminek neve nem, csak villáinak romjai maradtak fent. A monda szerint aztán itt temették el a hun Attila egyik vezérét, Kevét is, sőt egyesek szerint magát Attilát is. A falu eredeti neve, Keveháza, majd Keveaszó is innen ered. 1491-től a falu védőszentje, Szent Péter után Kajászószentpéternek nevezték, amelyet a kommunista időkben a Belügyminisztérium Kajászóra rövidített.

A temető felé vezető út melletti löszfal, amely folyamatosan erodálódik

Sok más magyar településhez hasonlóan, a török idők végére Kajászó is teljesen elnéptelenedett, a 18. század elején telepítették újra. A falu – csakúgy, mint a többi Vál-völgyi település – mezőgazdaságból és állattenyésztésből élt. Ennek köszönhetően először a napóleoni háborúk idején kezdett jobban fejlődni, majd a két világháború között a fővárosi piacok felvevőkapacitásának köszönhetően virágzott tovább. A gazdák ebben az időszakban megerősödtek. A 30-as években tejszövetkezetet is alakítottak, tejbegyűjtő állomást építettek, a község a szarvas­marha-tartásban országos hírnévre tett szert. 1930–36 között közel 5 millió liter tejet termeltek, ami szép bevételt hozott a kajászói gazdáknak.

Az 1939-ben felavatott, 7300 pengőbe került első világháborús emlékmű; a névsor aztán bővült

A jólétet aztán felemésztette a második világégés, amely alaposan meggyötörte Kajászót. Ami megmaradt a régi gazdaságokból, azt az erőszakos téeszesítés vitte el. A falu hosszú időre tetszhalott állapotba került: az országos fejlesztésekből többnyire kimaradt, a közművesítés is nagy sokára kezdődött csak meg.

Jellegzetes látványossága nincs a településnek. Érdekessége a temető felé vezető út melletti löszfal, amelybe a háborúban légópincéket vájtak. Ma madarak élnek a falat pettyező lyukakban. Áll még a három artézi kút egyike is, amelyek egykor ellátták a falut vízzel, és az igen impozáns, Bory Jenő székesfehérvári szobrász által alkotott I. világháborús emlékmű 1939-ből, rajta 54 háborús hős nevével. Az emlékhely később tovább bővült.

A református közösség mindig erősebb volt Kajászón, de nem mindig volt békesség a tagjai között

Kajászón mindig is jelentős volt a református gyülekezet. Mai templomuk 1802–12 között épült, amelyhez a tagok jelentős adománnyal és önkéntes munkával járultak hozzá. Ám a békességet száz évig tartó ellenségeskedés váltotta fel, amikor 1812-ben kitört az úgynevezett padper. Emiatt még a templom felszentelése is elmaradt. A veszekedés az új templomi padok használata miatt tört ki, amit a nemesek maguknak követeltek – s végül a vármegyei tisztségviselő a javukra döntött. A nemesi és a polgári családok után következő jobbágyok így csak állhattak és évtizedekkel később is csak kövekre fektetett gerendákon ülhettek az istentiszteletek alatt. A kiegyezést követően tömegesen költöztek be a városba a nemesek, a padsorok megüresedtek, ám a padjog maradt. A Kajászón maradtak féltékenyen vigyáztak az üres helyekre, még verekedés is tört ki emiatt a templomban. Végül 1912-ben az új lelkész kidobatta a sok helyet elfoglaló tölgyfa padokat, helyükre új, egyszerű változat készült, ami több ülőhelyet biztosított. Ezzel egy időben új ülésrendet is kialakítottak.