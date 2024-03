A nyílt hétvégéről készült videó IDE KATTINTVA tekinthető meg!

Szombaton délelőtt Szabó József futball legenda várta a Vidi múzeumban mindazokat, akik kíváncsiak a futball csapat múltjára, történelmére, sikereire és természetesen azokra az ereklyékre, amelyek évtizedek alatt kerültek e páratlan gyűjteménybe. A múzeum mellett megnyílt a megújult Kölyök klub is, ahol igazi focirajongó fiatalokat várnak – ám nem csak most, szombaton és vasárnap, hanem az év minden szakában. Láthatóan felkészültek a programokra, születésnapokra és minden egyébre, amellyel sok-sok fehérvári családnak okozhatnak örömet: van itt ugyanis csocsóasztal, kiberjáték, gombfoci és sok egyéb érdekesség, amely órákig leköti a futball iránt érdeklődő gyerekeket, fiatalokat. A Vidi múzeum nyílt hétvégéje március 24-én, vasárnap is tart – hangsúlyozta Csórics Máté, a múzeum menedzsere.

Csórics Máté

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Fontosnak tartottuk, hogy népszerűsítsük a gyerekek között a sportot. Erre kitűnő lehetőség a nyílt hétvége, amelyen a Vidi Múzeumot és a mellette lévő Kölyök klubot mutatjuk be, játékos formában, mégis komoly sporttörténelmet bemutatva. A Vidi Múzeum ugyanis strukturális átalakításon esett át: sokkal hangsúlyosabb szerepet kap mostantól Székesfehérvár közéletében. Az első nyílt hétvége is ezeket a lehetőségeket mutatja be: stadiontúrákkal, múzeumos tárlatvezetésekkel, ügyességi feladatokkal, kiberjátékokkal várjuk a családokat.