Az ASKA számára – a többi állatmentő szervezethez hasonlóan – a magas árak okozták a legnagyobb gondot. Komoly eredmény azonban, hogy így is sikerült megoldani a nagy létszámban beérkezett kutyák ellátását. Mindez nem valósulhatott volna meg támogatók nélkül: a magánszemélyek és vállalkozások, cégek pénzbeli adománya 43.722.000 forint volt tavaly, Székesfehérvár Önkormányzata pedig pályázat útján 2.560.000 forintot biztosított. Hatalmas segítséget jelentett a felajánlott adó 1 %-os támogatás, ami az eddigi legmagasabb összeget érte el, ez tavaly 15.301.000 forint volt.

A 2023-as évre a hatósági eljárások voltak jellemzőek az ASKÁ-nál, a kutyák olykor csoportosan érkeztek, 5-12-es létszámmal, illetve kiugró eset volt a Pusztavámról mentett 72 kutya esete. A Homoksori telep munkáját a kisebb létszám is megnehezíti, azonban a pusztavámi eset még a rutinos, sokat tapasztalt dolgozóknak is feladta a leckét. A nehezedő személyes élethelyzetük miatt is sokan megválni kényszerültek a kedvenceiktől, ebből az okból kifolyólag is több kutya került be a telepre.

Összességében tavaly 765 állat érkezett az ASKÁ-hoz, nagy részük sérülten, betegen, legyengülve. 70 kutya került haza eredeti gazdájához és 441 kutya kapott új életet új gazdái oldalán. A menhelyes állatok mindegyike védőoltásban részesült, korának megfelelően megkapta a fertőző betegségek elleni, további kombinált vakcinákat. Mindegyik állatot ivartalanították, ezzel együtt a bőr- és szívféreg szűrés is megvolt. 2023 tervei közé tartozott az új kennelsor építése, ami meg is valósult, az 54 új, modern, nagyméretű kennelt szeptember végén már birtokba is vették a lakók.

A napi teendők mellett továbbra is fontos feladat az oktatás, hiszen a jövő generációjának ismernie kell az állatvédelem, az állattartás szabályait. Folyamatosan érkeztek iskolai osztályok menhelylátogatásra, illetve a dolgozók is rendszeresen látogattak iskolákat, óvodákat, ahol bemutatták az állatvédelmi, állatmentő munkájukat.