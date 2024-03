Az Agárdi Termálfürdőtől nem messze, a Határ út és a Kossuth utca közötti területen nagy munkálatok folynak. A családi házak közelében mozgó munkagépek egy nagyszabású gárdonyi beruházás kivitelezési munkálatait jelzik. Tóth István, Gárdony polgármestere a feol.hu kérésére megmutatta a terveket és a helyszínt, melyből kiderült: vadonatúj zöldövezeti parkot és vizes élőhelyet alakítanak ki a most létesülő hűtő- és ülepítő tavak köré.

A helyszínről készült videónkat ITT nézhetik meg.

– Amikor az agárdi gyógyfürdőt a város átvette a DRV-től a ’90-es évek elején, a rendszerváltoztatás után, számos problémával szembesültünk. Az egyik az volt, hogy a vizet, amelyet a fürdőben felhasználnak, valahová el kell helyezni, engedni. Mikor pedig a fürdő fejlesztése sorra került, még nagyobb mennyiségű víz elvezetéséről kellett gondoskodnunk, így 2002 körül a környezetvédelmi hatósággal nagyon komoly tárgyalásaink voltak. Meg kellett ugyanis egyezni abban, hogy a megnövekedett mennyiségű víz kivétele a földrétegből hogyan történhet s hogy ezt hová engedjük majd ki. A tóba ugyanis már megfelelően lehűlve kerülhet csak be és nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a természet sérelmére súlyos károsodást okozna. Ez nagyon sok pénzbe került és nehéz volt megvalósítani. Előbb-utóbb tehát megoldást kell találni, mert már akkor is látszódott például az, hogy a termálból kiengedett víz néhány értéke határértéken mozog. Ezt a problémát szeretnénk megoldani a hűtő- és fűtő tavakkal, ahol lehűlhet és leülepedhet a termálból kiengedett víz – magyarázta a polgármester, rámutatva: az agárdi gyógyfürdőt pár alkalommal megbüntette már ezzel kapcsolatosan a környezetvédelmi hatóság, a kiengedett víz ugyanis nehezen tud lehűlni. Néhány óra alatt kb. 600 köbméter víz jut ki a fürdőből, amely nagy lökést ad az ökoszisztémának s felmelegíti a környező, becsatlakozó vizeket. Így érkezik be a Határárki kikötőbe, ahol a fürdő bővítése óta sosem fagyott be a Velencei-tó vize. Tehát a beérkező víz nem tudott eléggé lehűlni soha.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A megoldás azonban, amit Gárdony fejleszt most, nem egyedi: Zalakaroson is hasonló működik. Ennek példáját vette alapul a gárdonyi polgármester is. Az eltervezett projekt – ahogy ott sem, úgy itt sem – csak hűtésre szolgál: helyi zöldövezeti park és látványos vizes sétánnyal ellátott terület lesz, ahol a helyiek kikapcsolódhatnak, sétálhatnak. Akácból készült híd, tipegők, pallójárdák, a kitermelt földből épített dombok, fatörzs padok, kerékpártárolók kapnak helyet, sőt mi több: a tájépítészeknek köszönhetően több száz fát és egyéb növényt ültetnek, méhlegelőket alakítanak ki. A már meglévő fák nagy részét is megtartják – ezeket színes festékkel jelölték a szakemberek.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Hatástanulmányok készültek, a hatósági engedélyek már megvannak, így a projekt kivitelezése elindulhatott. A közbeszerzési eljárás után már azt is tudni, hogy 101 millió forint plusz ÁFA összegből valósulhat meg az elképzelés, melyet az önkormányzat saját erőből finanszíroz. A Határ utca és a Kossuth utca közötti területen zajlanak javában a munkálatok: az út alatti csobogóból egy új patakmederbe érkezik a víz, onnan az első – hamarosan kész – kis tóba, majd átfolyik a második nagyobb tóba. A tavakban vízi növények szűrik tovább a beérkező termálvizet.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

– Az első években kiadás keletkezik a terület gondozása miatt, ám a tervünk az, hogy fenntartható zöldfelületet alakítsunk ki. A tervek szerint 3-4 évig kell számítani a gondozására, utána pedig következhetnek a karbantartási munkálatok. Azt gondolom, Gárdony gazdaságilag van olyan erős, hogy ezt a költséget pluszban ki tudja gazdálkodni – tette hozzá a polgármester, aki azt tervezi, hogy nyáron már bárki sétálhat az új vizes parkban.