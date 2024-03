Életkorukból adódóan, a kisebbek más jellegű kérdéseket tettek fel Patkás Tamásnak – őket pl. az érdekelte, hogyan lehet láb nélkül úszni -, mint a nagyobbak, akik már inkább értették, milyen lehet az, amikor valakinek egyik percről a másikra megváltozik az élete. Ez történt a Csókakőre látogató győri férfivel is, aki azonban súlyos balesetét követően új életet kezdett és parasportoló, nyílt vízi úszó lett, aki egyre nagyobb kihívásokba vágott bele. 2022-ben pl. átúszta az Alcatraz-börtön és a San Francisco-öböl közötti szorost a Csendes-óceánban, nem mellesleg pedig ő az egyetlen paraúszó a világon, aki 47:13 perc alatt sikeresen teljesítette a 3,3 kilométeres távot.

A művelődési házban tartott filmvetítéssel egybekötött beszélgetésen a diákok kérdezhettek is a Tomi Rocky becenévre hallgató úszótól és bizony, nem voltak szégyenlősek! – Patkás Tamás látogatása nálunk azért is aktuális, mivel nekünk is vannak mozgássérült tanulóink. Nem titkolt célom ezzel a találkozóval azonban az, hogy megmutassam nekik és a több diáknak is, hogy akarattal, kitartással bárki elérheti a célját. Ezt – főként a mai világban, amikor a gyerekek többsége hajlamos a virtuális világban élni – rettentően fontosnak tartom! – emelte ki a program kapcsán Bócz Éva, a Nádasdy Tamás Tagiskola vezetője, aki azt is hozzátette, valóban csodálatra méltó, és nem celeb példaképeket állítani a gyerekek elé szintén elengedhetetlen.