Agárdról a Szúnyog-szigetre, valamint vissza is hajózhatnak azok, akik a húsvéti ünnepek idején vízi kikapcsolódásra is vágynak. A Velencei-tavon ugyanis március 30-ával megkezdődik a hajózási szezon. Simon György, a velencei-tavi hajózás üzemeltetője a feol.hu-nak elmondta: március 30-án szombaton, 31-én húsvét vasárnap, továbbá április 1-jén, húsvét hétfőn menetrend szerint, több alkalommal is indulnak járatok az agárdi kikötőállomásról, illetve a Szúnyog-sziget kikötőjéből is.

Fotó: expediciovelenceito.hu

Aki sportosabb kirándulásra vágyna, a húsvéti kenutúra résztvevőihez csatlakozhat március 30-án 10 órakor. Az Expedíció Velencei-tó Tömegsport és Környezetvédő Egyesület másfél órás, könnyű túráján lesz tojáskeresés és csokitojás meglepetés is.