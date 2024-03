A középpontba a gyerekek kerültek, a bőség zavarában minden apróság talált kellő elfoglaltságot magának. A rendezvénysátor egyik oldalát kézműves saroknak rendezték be, ahol a gyerkőcök kiélhették kreativitásukat. A hungarocell alapanyagból nyuszit és csibét készítettek, de húsvéti kopogtatót is díszíthettek, és gipsztojásokat festhettek. Nagy népszerűségnek örvendett az állatsimogató, az aprónép kedvére simogathatta a kis nyuszikat. A kedves jószágokat a helyi állatfarm hozta a délutánra. A bejárat előtt kaptak helyet a különféle játékok, de arcfestést és csillámtetoválást is kérhettek a szülők a csemetéiknek. Gráczer-Bíró Krisztina énekes interaktív zenés műsorán „nyuszi-bugit” járhattak a táncoslábúak. Kicsik és nagyok A kisvakond, a turista című bábelőadás segítségével végig járták szinte az egész világot. A gyerekek tudása rengeteg új ismerettel bővülhetett. A húsvéti kalácskóstoló mindenki kedvére való volt.

Szerző: Márkusné Motkó Anett