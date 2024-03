A kérdést, illetve az elutasító válaszokat is megtárgyalták a helyi képviselő-testület tagjai a legutóbbi ülésükön. Ahogy azt Sztányi István, polgármester kérdésünkre elmondta, mivel kicsi a település - az állandó lakosok száma 900 körül mozog -, egyik pénzintézetnek sem éri meg egy ATM telepítése, illetve üzemeltetése a faluban. – Sajnos be kell látnunk, hogy egy pénzautomata fenntartása egy ilyen kis településen, mint Vértesboglár, veszteséges lenne, ezért nyilván egyik banknak sem éri meg a fenntartása. Még a szomszédos Csákváron is, ahol nagyjából ötször annyian élnek, mint nálunk, küzdeni kellett azért, hogy az ATM megmaradhasson. Szerencse a szerencsétlenségben viszont, hogy Bogláron még megvan a posta, így ott szükség esetén a jövőben is lehet pénzt felvenni – tette hozzá a polgármester.