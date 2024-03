– Simek Valéria bakonycsernyei születésű író, költő. Szülőhelyéhez máig hű előadónknak az ország számos nívós irodalmi folyóiratában, a többi között a Napútban, a Kortársban, a Vigiliában, valamint az egykori fehérvári Árgusban is jelentek meg versei, de sokat publikált a Fejér Megyei Hírlapban és a Vörösmarty Társaság által kiadott Vár című irodalmi és közéleti folyóiratban, miközben számos hazai irodalmi folyóirat szerkesztőjeként is igyekszik az olvasók érdeklődését a szépirodalom felé is kormányozni – mondta el lapunknak Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke.