Április 6.: Tavaszi Hérics-túra, környezettisztasági akciónap

– Több mint másfél évtizede minden tavasszal felkerekedik a falu apraja-nagyja, hogy megtisztítsa a Szár-hegyet. Kora tavasszal még belátni a bozótok közé, és sajnos minden évben van „látnivaló”, mert mindig akadnak olyanok, akik a szeméttől a természeti környezetben válnak meg. Persze a bozót közé nem hordják be a szemetet, de a szél szinte megközelíthetetlen helyekre is elviszi azt – mondta el lapunknak Borján Péter, Kőszárhegy polgármestere.

Az idén a Szár-hegy olyan területe kerül a takarítás középpontjába, amely irányában a Szárhegy tanösvény bővül majd. Egy pályázatnak köszönhetően ugyanis újabb információs táblák készülnek. A völgyben található gyurgyalag fészkelőhely környezetének rendbetétele is folytatódik, ezek a madarak ugyanis csak akkor fészkelnek a löszfalba, ha semmilyen növényzet nem zavarja a szabad kirepülést.

A fészkelőhely környezetének rendezése már tavaly megkezdődött, de sok munka kell még ahhoz, hogy az évtizedekkel ezelőtti állapotra hozzák. Ha az idén sikerül befejezni ezt a feladatot, akkor jó esély van arra, hogy jövőre ismét lesznek méhész madaraik.

Április 13.: Parkosítás

– Néhány éve kezdődött el a faluközpontban a csaknem 7000 négyzetméteres szabadidőpark és játszótér fejlesztése. A játszótéri eszközöket több kisebb pályázatból sikerült beszerezni, és egészen friss hír, hogy az idei Magyar Falu pályázaton támogatást nyertünk el néhány újabb játszóeszköz beszerzésére – folytatta a faluvezető.

A nagy terület tervezésekor a parkosításra is szakértő készített tervet. A parkosítás első lépéseként tavaly közösségi munka keretében ültettek fákat. Most folytatódik a fásítás, melyhez az idén támogatást is nyertek, egy országos pályázat keretében kapnak facsemetéket. Emellett tervezik elkészíteni a növénylabirintust, elindítva egyben egy kezdeményezést a közösségi kert kialakítására, ahova kiskerti haszon és dísznövényeket egyaránt szeretnének

telepíteni a közösség tagjai. A kezdeményezést Irsa-Borján Dóra önkormányzati képviselő koordinálja.

Borján Péter polgármester: A természetmentő akció 2006-ban indult útjára Kőszárhegyen

Fotó: VVJ / FMH-archív

Április 20.: Kőszár-hegymenet

Lassan húsz éve már, hogy Sziebert Dénes agrármérnök javaslatára zászlót bontott a természetmentő akcióprogram. 2006-ban a kőbánya hirtelen kitermelésnövekedése riadalmat okozott a falu lakói között. Mi lesz a heggyel? A természetért és a tájért való aggódás sok közösségi aktivitást hívott életre. Ebben gyökerezik a Szárhegy tanösvény, a Devon kőpark és számos közösségi program. A tájvédelem érdekében az önkormányzat 15 hektár területet vásárolt meg.

A múlt évben nagyon szembetűnő bővítés történt a kőbányában. A bányaterület mélyítése miatt ugyanis a hegytetőn is nagy területeket bontottak meg. Nemcsak tájsebek jöttek létre, hanem sokan érzik úgy, mintha az emberek lelkében is sebek keletkeznének. A probléma a fiatalabb generációk tagjait is megmozgatta, és tavaly több közösségi egyeztetés is zajlott, ahol a legaktívabb természetvédők találkozhattak a kőbánya képviselőivel, és megismerhették a kitermelés várható ütemezését.

– Azt tudni kell, hogy a kőbánya saját területen működik a jogszabályoknak megfelelően. Persze ez nem vigasztalja a falu és a környék lakóit, különösen a kirándulás kedvelőket. Éppen ezért minden évben felsétálunk a hegyre, megmutatni, hogy fontos számunkra az élővilág, a táj képe, és az egészséges környezet – hangsúlyozta Borján Péter.