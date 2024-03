Ha a szemlélődő közelebb lép, arra kifüggesztve egy papír is látható, amelyen a felirat egyértelmű: amíg a közelben munkálatok zajlanak, a parkot nem biztonságos használni. Joggal merül fel a kérdés: miféle munkálatokról van itt szó?

A figyelmeztetés egyértelmű a fitneszpark egyik eszközén

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Az érintett földterületek már megmozgatva állnak, valamint pirosra festett cölöpök is mutatják, hogy a területre nem érdemes belépni, ott valami elkezdődött. A fitneszpark mellett játszótér épül – terjedt el a községben a pletyka, amit egy pályázati sajtóközlemény és az önkormányzat meg is erősített. Élhető települések címmel ugyanis 339,20 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a településvezetés, amelyből több projektet is megvalósítanak. Ezek egyike a Lurkó játszótér, amelynek játszóeszközei sokszínűek lesznek és több korosztályt is kiszolgálnak. A kialakításnál gondolnak a mozgáskorlátozottakra, így a kerekesszékkel és babakocsival közlekedők számára egyaránt megközelíthető és használható lesz a "grund". A tervek szerint a meglévő értékes növényzetet megtartják, a védett fák pedig külön favédelemben részesülnek a kivitelezés során. A játszótér árnyékolását a meglévő pavilon mellett koros fák és új telepítésű fák biztosítják majd, valamint pihenőfelületek kerülnek az árnyékadó fák környezetébe, egyfajta pikniktérként.

Emellett az egykori tsz-épület szomszédságában az úgynevezett Búcsú Park is helyet kap a közeljövőben. A névből a funkció is sejthető: a többi között a július végi, Anna-napi falunap árusai, kitelepülői lakhatják be ezt a helyszínt. A közlemény úgy fogalmaz: a park és annak kültéri foglalkoztatója, és tematikus, állandó vagy időszakos kiállítása új zöldfelületi szolgáltatást ad a településnek. A park gyalogútja futásra, sétálásra kiváló lehetőséget biztosít. A bárki számára ingyenesen használható zöldterület mellé szegélyköves, szórt kavicsos felületű parkolót is létesítenek.

A fitneszpark szomszédságában épül az új játszótér, távolabb pedig a Búcsú Park kap helyet

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Ezenfelül a projekt keretében egy nonprofit szolgáltatóház is épül, amely a civil szervezetek számára ad otthont közösségi terek, foglalkoztatók, irodák kialakításával, illetve korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésével. Ennek keretében teljeskörű felújítással hasznosítanak egy, jelenleg rendeltetés nélküli önkormányzati épületet (974-es helyrajzi szám, a "pihenőfalu" területén). A földszinten 16, az emeleten pedig összesen 11 helyiség kialakítását tervezik.

A három beruházást is magában foglaló pályázat célja, hogy a megvalósult elemekkel kedvezőbb életminőséget biztosítsanak a településen élőknek, ezáltal pedig segítsék helyben tartani őket. A tervek várhatóan még az idei nyár végéig, vagyis augusztus 31-ig valósággá válhatnak.