A magyar Himnusszal, majd a Hungarikum együttes lúdbőrző műsorával kezdődött a városháza dísztermében a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület megalakulásának 35. évfordulójára szervezett ünnepély. A megjelenteket külön köszöntötte Cser-Palkovics András polgármester.

–A díszteremben minden ennek a városnak a történelméről, hagyományairól szól, de ez annak is köszönhető, hogy vannak közösségek, akik ma is ápolják ezeket. Ezek közé tartozik a Wathay Ferenc Egyesület is–mondta a város vezetője, aki maga is kapott emlékplakettet és oklevelet a civil szervezettől. Cser-Palkovics hangsúlyozta, hogy a katonai értékek fontosak, különösen egy katonaváros esetében, de legalább ilyen fontosak a katonák mögött álló katonacsaládok, akik a múltban is és ma is fontos hátteret biztosítanak ehhez a munkához.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Mint megtudtuk, a 35 év nem volt mindig felhőtlen, a tagságot szétszórta az átszervezés, alig maradtak néhányan, akik tenni tudtak és akartak. Végül 20 fő maradt, és ez húsz fő alkotta később a kemény magot, ami aztán átvészelte a nehéz éveket.

– A változások állandók lettek, amit mi néha értetlenül néztünk, de aztán rá kellet jönnünk, hogy a változás az szükséges, hogy az valójában a fejlődés része. Így aztán 2005-ben gondoltunk arra, hogy nekünk már nem feltétlenül a hadsereg munkáját kell segíteni, hiszen elvégzik ők a sajátjukat, hanem inkább az a dolgunk, hogy egymást segítsük a nehéz idők átvészelésében. Akkori elnökeinknek köszönhetően átalakítottuk a munkát, pontosabban a katonai hagyományőrzés és az érdekvédelem felé fordultunk. Az első esetében mindinkább a középkori hagyományőrzést tettük előtérbe, már csak névadónk, Wathay Ferenc miatt is. Persze nem olyan formában, mint a lovagrendek, és nem hagyományőrző ruhában végezzük a munkánkat, hanem a saját polgári ruhánkban, illetve akik katonálkodtak, azok saját egyenruhában–mondta Berdó Gábor Károly, a civil szervezet elnöke.

Berdó Gábor Károly szerint mozgalmas 35 év van az egyesület mögött, és bízik abban, hogy a jövőben még inkább képesek lesznek kívülről segíteni a munkát, és ellátni az érdekképviseletet

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az egyesület kiadványokat jelentet meg, a saját múltját dolgozva fel és részt vesznek az országos szervezet munkájában. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége a legnagyobb katonai érdekvédelmi szervezet az országban, mintegy 10 ezer taggal és közel 100 tagszervezettel. Mi ennek a szövetségnek alapító tagjai voltunk 1990-ben, és velük együttműködve előadásokat, kiállításokat szervezünk, részt veszünk a fiatalok honvédelmi nevelésében, alapvetően középiskolában folytatjuk ezt a tevékenységet, de filmet is késztettünk, A Székesfehérvár katonái az államalapítástól napjainkig címmel, mondta Berdó, aki hozzátette:

–Megpróbáljuk a honvédelem ügyét úgy szolgálni, hogy a katonákat hagyjuk végezni a munkájukat, mi pedig kívülről támogatjuk őket, hogy népszerű legyen a katonai pálya. Ezen irányban haladva abban toborzó tevékenységben, ami most a hadseregben folyik, megpróbálunk valamilyen külső támogatást nyújtani–fogalmazott Berdó Gábor Károly.