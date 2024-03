Az akció során azok a tevékenységek kerültek célkeresztbe, amelyek leginkább veszélyeztetik megyénk természeti szépségeit és környezetünk tisztaságát. Ezek az illegális hulladékszállítás és a magánterületeken történő szabálytalan hulladékfelhalmozás.

Az ellenőrzéseket a legmodernebb technológiák is segítették, köztük rendőrségi drónok is, amelyekkel légi felvételeket készítettek a rendőrség emberei a gyanús területekről. Ez az újszerű megközelítés nem csupán hatékonnyá tette az akciót, de segítségével az eldugott és nehezen megközelíthető helyszíneket is sikeresen tudták azonosítani.

A közös művelet során öt esetben eljárást is kezdeményeztek, amelyek nem hagynak kétséget afelől, hogy a hatóságok komolyan veszik a környezetvédelmet. Ezen felül egyértelmű az üzenetük is: akik eddig felelőtlenül bántak a környezetünkkel: itt az ideje változtatni!

A hatóságok munkáját viszont mi is támogathatjuk. A "Tisztítsuk meg az országot!" program keretében indított HulladékRadar applikáció például lehetővé teszi, hogy bárki, aki illegális hulladéklerakót észlel, azt azonnal jelenteni tudja.

Következő írásunkban annak járunk utána, milyen eljárással von maga után ez a tevékenység, illetve milyen következményekkel kell számolnia azoknak, akik illegálisan hulladékot helyeznek el, engedély nélkül szállítanak vagy halmoznak fel magánterületű ingatlanon.