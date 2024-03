Nem indult könnyen a beszélgetés, hiszen nehéz témában voltunk kénytelenek megkeresni a település vezetőjét, továbbá nem könnyített a helyzeten az sem, hogy sok bizonytalan információ keringett a lerakott hulladék körül! De köszönhetően a ténynek, miszerint mindenki a probléma megoldásán dolgozik a maga lehetőségei szerint, egy igazán építő és a jövőre tekintve előremutató beszélgetés lett a vége, ahol bár nehéz témákat is érintettünk, kiderült, hogy a település vezetője szívén viseli az ott élők sorsát, és jó pedagógusként, feltétel nélkül hisz a nevelés és tanítás erejében.



Illegális hulladék vagy egy szervezett gyűjtés eredménye a falu határban található hatalmas hulladék kupac? Hiszen láttunk hivatalos, „TeSzedd” zsákokat is a halomban.

Nem egyedi eset, amikor a településen hulladékgyűjtést szervezünk a lakosság körében, és közös összefogással, bizonyos területeken és időszakokban, összegyűjtjük a felhalmozott hulladékot. Tavaszi nagytakarítás címen idén is megszerveztük ezt a programot, és elmondhatom, a falu lakói közül nagyon sokan segítettek a gyűjtésben, és ehhez a gyűjtéshez köthető a „kupac” kialakulása. A zsákokban felhalmozott hulladékot szabályosan, szervezett keretek mentén, lelkesen gyűjtötték össze a Május 1. utcában élők. Sajnos, az igazsághoz hozzá tartozik, és talán ebből alakulhatott ki ez a hatalmas hulladék halom és probléma, hogy néhányan úgy gondolták, ha már amúgy is gyűjtés zajlik, akkor még tesznek hozzá ők is a magán, otthoni hulladékukból!

Akkor a zsákok mellé lepakolt egyéb, például hűtők gumiabroncsok, és bármi más, már illegálisan került oda?

Igen, ez már nem a gyűjtés részét képezi, nem azt hirdettük meg, hogy mindenki odaviheti a saját szemetét, hanem ez a program, kifejezetten az árkokban és az utak mellett eldobált szemét, zsákokba való gyűjtését célozta meg. De mivel ez már sajnos másként nem megoldható, az önkormányzat gondoskodni fog a szabályosan összegyűjtött hulladék mellett ezeknek az elszállításáról is. Természetesen minél előbb, hiszen nekünk sem az a célunk, hogy a falu határában illegális hulladéklerakó működjön. Nagyon fontos viszont elmondanom, hogy hálásak vagyunk például a már említett utcában élőknek, akik önszántukból, saját kezdeményezésre kezdték meg a terület megtisztítását. Jó hír lehet talán az is, hogy már egy másik utcában is szerveződik lakossági összefogás és legális, szervezett hulladékgyűjtés.

Jól értem, hogy azt remélik, esetleg akár a 63-as főútról is jól látható, egyes házaknál hegyekké nőtt hulladékhalmokat is összegyűjtik majd a lakók, és egy szervezett hulladékgyűjtő pontra fogják letenni?

Azt a rengeteget természetesen nem! Sajnos sok helyen ez akár több kamionnyi szemetet is jelentene! És itt azt hiszem fontos megemlíteni az aktuális aggodalmainkat, például a különböző, nagyvárosokban megkezdődő lomtalanítások kapcsán, mivel mi a közvetlenül tapasztaljuk, hogy a nagyvárosok „lomija” nálunk, vagy éppen hozzánk hasonló, kisebb falvakban csapódnak le. A településünkön nagyon sokan élnek ebből, amit összegyűjtenek abból kiválogatják azt ami pénzé tehető, a többi pedig sajnos hulladékként halmozódik fel. Természetesen mi nem ezt akarjuk összegyűjteni, hanem a közterületeinken, utak mellett folytatunk áldozatos munkát az eldobált gyorséttermi csomagolóanyagok és egyéb más szemét összegyűjtésével.

Fotó: Boka

Mind ezek fényében, látva a helyzetet, mit tud tenni egy kis település önkormányzata ebben az igen nehéz és összetett problémában? Van egyáltalán létező megoldás?

Tanítani! Ez tűnik az egyik és jelenleg talán egyetlen hosszú távú megoldásnak! Elérni, hogy legalább az igény megszülessen arra, hogy a szemetet szervezett formában szállíttassák el akik eddig ezt nem így teszik! Szeretnénk elérni, hogy a hulladékszállítási szerződés szerint éljenek a lakók a hulladékszállítás lehetőségével. Én pedagógus vagyok, hiszek a tanításban, és talán ezzel tudnánk lassítani azt a folyamatot, hogy mindenhol szemét legyen a településen. Én hiszek abban hogy az emberek mindig nevelhetők!

Abban talán megerősíthet bennünket, hogy a hulladék elszállításának a lehetősége adott és működik a településen?

Teljesen jól működik a szolgáltatás! Sőt, elmondhatom, hogy az önkormányzat vállalta a hulladékszállítási költségek negyven százalékának kifizetését is. Ezzel is segítve és támogatva a lakosságot és éppen ezért szállítják vagy szállítanák el minden esetben a hulladékot azoktól is, akik nehezebben tudnák kifizetni a teljes összeget. Amit csak tudunk megteszünk, hogy fékezzük az eseményeket, de hatalmas hegyként jön velünk szembe a hulladék probléma. Nem könnyített a helyzetünkön a megváltoztatott hulladék törvény sem. De az is különösen nagy probléma, hogy ma lomizásból is meglehet élni, de lássuk be, az emberek csökkenő igényszintje is aggasztó a környezettudatos létezéssel kapcsolatban.

Hozzuk szóba a hulladékhalmozás másik nagy problémáját, az égetést! Rengeteg helyen égetik el a sokszor különösen veszélyes és szennyező hulladékot is, és száll a korom fekete füst a falu felett, szennyezve a levegőt! Ebben a dologban mit tudnak tenni?

Elmondhatom, hogy mindig újabb terveket és akciókon törjük a fejünket. Hiszek az oktatás erejében, a legkisebbektől kezdve próbáljuk nevelni a környezettudatos életre az itt élőket. Próbálunk példát mutatni, de tudjuk, hogy ez egy nagyon hosszú és kimerítő folyamat. Amíg az emberek nem értik, nem tudják, hogy milyen káros és veszélyes is amit csinálnak, addig nagyon nehéz dolgunk van. Felvilágosítunk, tájékoztatunk, és tanítunk ez lehet az egyetlen megoldás szerintem. A bírságolás és a tiltás szerintem nem üdvözítő, nem hoz eredményt, én abban hiszek, hogy mindenkinek meg kell értenie, ez a település mindannyiunké, a közös gondunk és a közös örömünk, az otthonunk, tanuljunk meg vigyázni rá!