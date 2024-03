Canvedish csapata, az Astana Qazaqstan Team titkárságára küldött elektronikus levelet a Zámolyi önkormányzat, miután hivatalosan is bejelentették, hogy a brit sprinterklasszis is részt vesz az idei Tour de Hongrie-n. Ebben meginvitálták, látogasson el a faluba magyarországi tartózkodása alatt és nézze meg a róla elnevezett buszmegállót. Cavendish csapatának sajtófőnökétől, Vitali Abramovtól megjött a válasz, melyben azt írják, szívesen eleget tesznek a kedves meghívásnak, amennyiben úgy alakul a program, ám a részleteket egyelőre még nem látják át, így ígérni is csak annyit tudnak, megpróbálják megszervezni a látogatást.

A Tour de Hongrie 4. szakaszának útvonala

Forrás: tdh.hu

A magyar körverseny útvonalát hétfőn hozták nyilvánosságra. A tervezett öt szakaszból a május 11-én, szombaton esedékes 4. szakasz érinti megyénket. A 166 kilométeres táv mezőnye idén is áthalad Bicskén, de érintik Felcsútot, Alcsútdobozt, Etyeket, Gyúrót, Tordast és Martonvásárt is.