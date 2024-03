Kártya rászorulóknak

„Szociális ellátó üzlet nyílik még e hónapban Székesfehérváron, a Virág Benedek utcában. A rászorulók a nagykereskedelmi árhoz közeli árakon vásárolhatnak majd is alapvető élelmiszereket— nem pénzért, hanem mágneskártyák segítségével. Néhány éve volt már ehhez hasonló kezdeményezés a városban. Akkor az önkormányzat egy meghatározott összeggel támogatta a nyugdíjas boltot, ahol az egy főre jutó jövedelem alapján kiválasztottak vásárolhattak egy bizonyos összeghatárig. Az elgondolás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ráadásul a diszkontüzletek megjelenésével a nyugdíjasbolt árszínvonala sem volt már igazán kedvező a vásárlók számára. A remélhetőleg napokon belül megnyíló új üzletben valóban kedvező árakon lehet majd vásárolni. Az ehhez szükséges vonalkódos kártyák közül az kaphat, aki jogosult átmeneti segélyre, hiszen a kártyák fedezetéül ennek a keretnek egy része szolgál majd. – számolt be az 1994. március 19-én a Fejér Megyei Hírlap.

Cserépszavazás és olimpia

20 évvel ezelőtt írta meg a Fejér Megyei Hírlap: „Ötletes és izgalmas programokkal várja tanulóit a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola a március 22- től 31-ig tartó iskolahétre. Cserépszavazással választják meg az iskola legjobb sportolóját az első napon, kedden olimpiai miniláng-futás, szerdán rajzverseny és olimpiatörténeti vetélkedő lesz. Csütörtökön iskolai nyílt nap, délután a művelődési házban a görög nemzeti ünnep alkalmából iskolai ünnepély lesz. Pénteken akadályversenyt rendeznek, szombaton pedig kiállítás nyílik a tanulók munkáiból. Március 29-én mini-maraton futás lesz, 30-án a névadó halálának évfordulójáról emlékeznek meg a déli koszorúzással, délután pedig vetélkedőt és bemutatókat tartanak a művelődési házban, ahol az elsősök ünnepélyes avatására is sor kerül, majd eredményhirdetés zárja a hetet.”