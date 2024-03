Ki mint vet...

1984-ben címoldalon számolt be a Fejér Megyei Hírlap arról, hogy lassan megkezdődnek majd a mezőgazdasági munkák a földeken. Bár eltelt közel negyven év, ez a fontos munkálat napjainkban is aktuális és nélkülözhetetlen feladat a tavasz érkeztével. „Az idén mintegy 80 ezer hektár takarmánykukorica vetésére készülnek a mezőgazdasági nagyüzemek, napraforgóból több mint 30 ezer hektárt vetnek el. A 2400 hektár tervezett zöldség vetésterület megfelelő biztosítékot jelent a zavartalan ellátáshoz. A cukorrépa vetésterületéről 4650 hektárban sikerült a nagyüzemeknek megállapodniuk, ez kevesebb, mint tavaly volt, de az a törekvés a nagyüzemek részéről, hogy nagyobb hozamot érjenek el, talán ki tudja egyenlíteni a vetésterület csökkentéséből adódó hiányt. Mivel a tavaszi munkáknál a minőségi jegyek kerültek előtérbe, a tájékoztató fontosnak tartotta hangsúlyozni az ösztönző bérezés fontosságát, amely a munkák minőségét javíthatná s nem utolsósorban a rendelkezésre álló öntöző kapacitások előkészítését.”

Tartalékos haderő

A mai háborús időkben, amikor rémülten nézünk szét a világban és kerül elénk a háború félelmetes valósága, talán elgondolkodtató a Fejér Megyei Hírlap negyven évvel ezelőtti írás, a tartalékos katonai állományról. „A tartalékos katonai szolgálatra bevonulók legfontosabb tudnivalóiról adtak tájékoztatást a Honvédelmi Minisztériumban. A férfiak többsége hadkötelesként a fegyveres erők vagy testületek tartalékosa. A honvédelmi törvény szerint ez a tartalékos hadköteles, sorkatonai szolgálatot nem teljesített, a negyvenedik életévének betöltéséig – legfeljebb fél évre – tartalékos kiképzésre hívható be. Azok, akik sorkatonák voltak vagy tartalékos kiképzésben részesültek, ezután továbbképzésre, gyakorlatra, gyakorló vagy különleges szolgálatra hívhatók be. Továbbképzésre ötévenként egyszer kerülhet sor, legfeljebb három-négy hónap időtartamra. Gyakorló vagy különleges katonai szolgálatra a tartalékos a hadkötelezettsége egész ideje alatt csak egy ízben hívható be, maximum 12 hónapra. Gyakorlatra évenként egyszer – legfeljebb húsz napra – akkor is behívható, ha ugyanabban az évben már más célból is teljesített katonai szolgálatot.”