Bárki kézbe veheti a Fejér megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének kiadványát, amelyet a Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül támogatott. – Célunk a megyei sváb értékek összegyűjtése és bemutatása volt, amire a Fejérben található 16 sváb településből 15 küldött be javaslatokat. Bicske kivételt képez, ugyanis nem tagja a szövetségnek. Ezekből állítottuk össze a kis füzetecskét – mondta Pats Krisztina, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalának Fejér vármegyei regionális irodavezetője. A képeslap méretű kiadványban – mely méreténél fogva könnyedén elfér egy kis hátizsákban vagy kézitáskában - szerepelnek templomok, tájházak, természeti kincsek és fesztiválok is, pl. a pusztavámi kvircedli fesztivál, a móri tanösvény, az újbarki tájház, a vértesboglári pincesor, vagy az etyeki templom. A fotók melletti rövid szövegek magyarul és németül olvashatók.

A kiadványt már minden német önkormányzat megkapta, így hamarosan indulhat a füzethez kapcsolódó kis játék is, melynek során a felsorolt helyeken igazoló pecséteket lehet gyűjteni – a játék részletei szintén le vannak írva a füzetben -, ezzel is arra ösztönözve az embereket, hogy minél többen keressék fel és ismerjék meg a megyei sváb helyeket, értékeket. – A német nemzetiségi önkormányzatok feladatai közé tartozik a magyarországi sváb kulturális és szellemi örökségünk és értékeink megőrzése, amit ez a kis füzet is szolgál – fűzte hozzá Pats Krisztina.