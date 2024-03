A projekt a városi tűzoltóság két épületének energetikai fejlesztését célozta. A 173 négyzetméter alapterületű, kétszintes főépületen eddig nem volt hőszigetelés és a nyílászárókat sem cserélték az épület megépítése óta. Ezeket most a felújítás keretében háromrétegű üvegezéssel ellátott ablakokkal váltották ki, valamint szigetelték a homlokzati falakat és a padlásfödémet is. Ezzel egyidőben megtörtént az azbesztes tetőhéjalás ártalmatlanítása. Szigetelték a szerépületet is, amelynek tetején napelemes rendszert helyeztek el. Ennek az épületnek az ipari garázskapuit és az ablakokat is kicserélték, valamint magasabb hatásfokú gázkazánt üzemeltek be. A fejlesztések hatására az épületek földgázfelhasználása jelentősen csökkent, a villamos-energia igényüket pedig teljesen kielégíti a napelemes rendszer.