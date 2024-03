Egy 5 éves jubileumra készülnek, mi is lesz ez pontosan?

Tulajdonképpen ez egy kettős jubileum nekünk itt a budai úti református gyülekezetben. 2019 márciusában indultak el a délelőtt kilenc órakor kezdődő Istentiszteletek a templomunkban, és ezzel együtt az Igére Hangolva nevű zenekarunk szolgálatának kezdete is innen számítható. Korábban egy Istentiszteleti alkalom volt, délelőtt 10 órától, most már viszont kettő van, a kilenc órakor kezdődőt nevezzük akkor Igére hangolva, zenés családi Istentiszteletnek, amin minden alkalommal ott van a zenekarunk is, és ennek az eseménynek az indulására emlékezünk majd vissza március 10-én!

Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?

Élmény volt, amikor megalakult a dicsőítő zenekarunk. Sokáig azt hittük, amíg a próbák el nem kezdődtek, hogy csak más egyházaknak vannak zenészeik, de örömmel kellett rájönnünk, a mi gyülekezetünk soraiban is sok zenész van! Fiatalabbak és idősebbek is, zenetanártól kezdve, zenét tanuló diákokig. Csoda volt hogy felvállalták ezt a szolgálatot, és mondhatjuk, ha nem is egyszerre és minden vasárnap, de ma már közel 15 zenész vesz részt a formáció életében és munkájában.

Kik alkotják a zenekart?

Presbiterek és más gyülekezeti tagok is vannak a zenekarban. A próbákat, és a zenekar művészeti vagy zenei részét Izsay Szilvia beosztott lelkipásztor kezdte el, aki azóta is aktív tagja a csapatnak. Időközben Barabás Péter lett a zenekar vezetője, de tulajdonképpen itt egy fantasztikus csapatmunka zajlik.

Mennyiben más ez az Istentiszteleti forma?

Ez annyit jelent, hogy a kilenc órakor kezdődő alkalmak kicsit talán kötetlenebbek, nem annyira liturgikusak. Nem csak az énekeskönyvben lévő énekeket, hanem más, a fiatalok által talán jobban ismert énekeket is éneklünk. De természetesen ezeknek az alkalmaknak is a szíve, a közepe az igehirdetés, a Biblia tanítása!