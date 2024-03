Az ötlet Óbarok polgármesterétől, Mészáros Kartaltól származik, aki nagyjából egy évvel ezelőtt terjesztette azt be a helyi képviselő-testület tagjainak. – Amikor gyerek voltam, halottak napján nem tudtuk minden elhunyt rokon sírját felkeresni, mert voltak több száz kilométerre eltemetett halottaink is. Ilyenkor a szüleimmel a közeli temetőben a központi keresztnél gyújtottunk nekik gyertyát. Ebből az emlékből indultam ki és jutottam el egy másik gondolatig: számos olyan család van Magyarországon, ahol valamilyen egészségügyi gond vagy a terhesség során váratlanul fellépő probléma miatt a várt magzat végül nem születhetett meg. Nekik állítanánk emléket a nagyegyházi, önkormányzati temetőben – mesélt a kezdeményezésről a polgármester.

Az emlékmű a tavaly, szintén önkormányzati forrásból elkészült urnafal elé épített járda túloldalán kerül kialakításra. A központi elemét adó, mintegy másfél tonnás, Dél Amerikából származó követ – mely egy helyi vállalkozó adománya - a hétvégén emelték a helyére, szintén egy helyi vállalkozó segítségével. Erre kerül a felirat: „A meg nem született gyermekekért”. Az emlékhelyet március 15-én avatják fel. Ezzel újabb emlékművel bővül Óbarok és Nagyegyháza.

Az elmúlt években több emlékhelyet is kialakítottak a községben, ahol most azt tervezik, hogy az év második felében Emlékhelyeink címmel egy kisebb kiadványt is megjelentetnek, amely ezeket mutatja be.