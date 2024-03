Az 1700-as években épült jezsuita rendház, majd uradalmi kastély felújított műemlék jellegű épületében 1967 óta folyik általános iskolai oktatás, az intézmény 8 évfolyamán jelenleg 160 diák tanul. Ahogy az ünnepélyes átadón az iskola igazgatója, Nickl Erika fogalmazott: az épület minden részéhez emlékek fűződnek, annak többszáz éves történelme áthatja a falakat. A régi épület felújításban érintett szárnyában valamikor a 60-as években alakítottak ki szolgálati lakást és ebédlőt. Ezek mára feleslegessé és használhatatlanná is váltak. Ezért gondoltak arra, hogy ebben az épületrészben egy újabb átalakítással olyan tantermeket hozzanak létre, melyekre szüksége van az iskolának.

A Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működő intézményben a felújítás tavaly júliusban kezdődött és annak ellenére, hogy a munkálatok során akadtak váratlan nehézségek – pl. lyukas szennyvízvezeték a falban, világháborús éles lövedék a padlólap, és nem várt építészeti megoldások a vakolat alatt – mégis gyorsan elkészült mindaz, amit elterveztek. A felújított és átalakított épületrészben padlófűtéssel ellátott folyosót és öt korszerű szaktantermet alakítottak ki, melyek mindegyikében okostábla találhat. Egy tágas, akadálymentesített mosdó is készült. Az új bútorok mellé természetesen új radiátorokat is szereltek a termekbe. Minden adott tehát ahhoz, hogy korszerű oktatási módszerekkel, kiváló körülmények között tanulhassanak a pázmándi diákok.

Az átalakított épületrészt, amelyben novemberben fejeződtek be a munkák, csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át. Az eseményen részt vett Spányi Antal, megyéspüspök is, aki az ünnepség végén megáldotta az iskola diákjait, tanárait, illetve az új tantermeket is. Ahogy azt az igazgatónőtől megtudtuk, további felújításokat is terveznek az iskolában: a külső felújítást mellett az épület energetikai korszerűsítése is időszerűvé vált. Ebből idén az egyházmegye forrásai és a pályázati lehetőségek függvényében az ereszcsatornákat szeretnék mindenképpen megcsináltatni.